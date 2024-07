Transportes fecha en 2029 la adecuación de la salida sur ferroviaria desde Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, recibió en su despacho del Consistorio a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Ambos mantuvieron un encuentro de trabajo de unas dos horas y tras el que se supo que el Gobierno central fecha en 2029 el inicio de la construcción de la Salida Sur ferroviaria.

Con respecto al ferrocarril, Santano aseguró que el Ministerio trabaja en un estudio informativo complementario para la variante de Cerdedo. El objetivo es que Vigo tenga AVE directo a Madrid sin pasar por Santiago. No obstante, el representante gubernamental no precisó fechas aunque sí manifestó que "lo importante es no parar e ir avanzando".