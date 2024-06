Tres de cada 10 Bienes de Interés Cultural de O Morrazo están en peligro por los eólicos, según un informe

Tres de cada 10 Bienes de Interés Cultural de la Comarca de O Morrazo estarían en peligro por la cercanía de un parque eólico, según un estudio presentado por la Plataforma Eólicos no Morrazo Non. Sería, concretamente, un 16% del patrimonio el que se vería afectado por esta área de desarrollo eólico.

La plataforma apunta directamente a la proximidad de aerogeneradores con bienes como la mámoa de Chan do Gagán. También a hórreos, molinos, yacimientos, una iglesia o una capilla, entre otros. Del total del patrimonio localizado en el área, el de interés etnológico es el más afectado, un 67%, pero sobre el arqueológico también tiene efectos, un 29%.

El informe concluye la urgencia de frenar el proyecto para "no tener cada ciertos años una amenaza como esta encima de la mesa". Por otro lado, la Plataforma Eólicos no Morrazo Non ha reiterado que el debate debe centrarse en eliminar el Área de una zona "con tanta riqueza patrimonial", tal y como ha recogido Europa Press.