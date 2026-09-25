Escuela Superior de Ingeniería Forestal de la UVigo en Pontevedra. Pvibahu / Wikipedia

Pontevedra y la UVigo crearán un grupo estable para integrar el campus en la ciudad

El Concello de Pontevedra y la Universidade de Vigo crearán un grupo de trabajo estable para coordinar la integración del campus universitario en la trama urbana y transformar el acceso norte de la ciudad.

La comisión celebrará su primera reunión el próximo martes 29 de septiembre y trabajará en un proyecto estratégico a medio y largo plazo para conectar el campus con el entorno del río Lérez, la Illa da Xunqueira y el barrio de O Burgo.

Entre las principales actuaciones figura la transformación de la Avenida de Compostela (N-550), después de su cesión por parte del Ministerio al Concello.

El gobierno local plantea nuevos accesos viarios y peatonales al campus, una reducción de la velocidad actualmente permitida y medidas para disminuir la contaminación acústica.

También se estudiará la obtención de unos 10.000 metros cuadrados de edificabilidad pública en una futura reordenación urbanística de la zona, que podrían destinarse a nuevas facultades, una residencia universitaria u otros servicios.

El grupo estará encabezado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concejal de Educación, Demetrio Gómez, junto a la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, y la vicerrectora del campus de Pontevedra, Marián Fernández Villarino.

Lores explicó que el Concello ya trabaja en distintas alternativas técnicas y defendió la necesidad de eliminar la "brecha urbana" que supone actualmente la Avenida de Compostela, además de mejorar el mantenimiento del campus y restringir el tráfico en su núcleo central para dar prioridad a los peatones.