Pontevedra, en expansión: el Concello plantea crecer hacia Lérez con hasta 1.300 viviendas

Pontevedra pretende continuar creciendo. El Ayuntamiento tiene sobre la mesa un ambicioso proyecto de transformación para el nordeste de la ciudad. La actuación pretende extender la trama urbana desde el entorno del puente de Santiago hasta Lérez, así como integrar mejor el campus universitario con los barrios próximos y generar suelo residencial y para equipamientos.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha presentado este lunes las líneas generales de esta iniciativa durante un desayuno informativo. El regidor ha subrayado que el gobierno local trabaja con una perspectiva de largo plazo y defendió la operación como una oportunidad para "facer cidade" mediante una expansión ordenada hacia el norte.

Uno de los principales hitos que permite avanzar en esta planificación es la incorporación de la avenida de Compostela a la trama urbana municipal. Lores ha señalado que el ayuntamiento llevaba años reclamando la transferencia de esta vía y atribuyó el acuerdo alcanzado a unas "arduas negociaciones", en las que destacó el papel desempeñado por Carmen da Silva y Néstor Rego en las conversaciones con el PSOE.

La propuesta contempla actuar sobre todo el ámbito situado en torno al eje Burgo-Lérez, con el propósito de mejorar su integración urbana y la conexión entre distintas zonas de la ciudad. Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de los terrenos situados en la margen izquierda de la avenida de Compostela, por encima del campus universitario.

Más de 1.000 viviendas

El gobierno local calcula que este espacio podría acoger entre 1.000 y 1.300 viviendas, aunque Fernández Lores ha recalcado que todavía no existe una cifra definitiva. La capacidad residencial podrá concretarse una vez que avancen los estudios y los correspondientes instrumentos urbanísticos, que incluso podrían introducir modificaciones en la edificabilidad.

La planificación municipal pretende abordar este crecimiento desde una perspectiva de vivienda y evitar que la incorporación de nuevo suelo contribuya a "destensionar" los precios. El alcalde señaló que existe una decisión política de planificar "con calma y buena letra" y teniendo en cuenta las distintas sensibilidades relacionadas con la promoción residencial.

El proyecto también reserva un papel relevante para la obtención de terrenos destinados a equipamientos públicos. Entre las posibilidades que se manejan está una eventual ampliación de las instalaciones universitarias, bien para nuevas facultades o para una residencia, aunque todavía no existe una decisión sobre el destino concreto ni sobre su ubicación definitiva.

El Ayuntamiento asegura que ya ha mantenido contactos con responsables de la Universidade de Vigo, que habrían mostrado su disposición a colaborar en esta estrategia y a avanzar conjuntamente en la integración del campus con el resto de la ciudad. La actuación incluye asimismo la mejora de los espacios públicos del recinto universitario dentro de la estrategia de Green Campus.

Lores ha insistido en que se trata de un proyecto de futuro y advirtió de que su puesta en marcha no será inmediata. El Concello ya ha encargado los primeros anteproyectos para estudiar cómo integrar la avenida de Compostela en la estructura urbana, pero será necesario completar previamente los estudios urbanísticos y definir con mayor precisión las actuaciones.