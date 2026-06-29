Continúa la búsqueda de la familia de Marín desaparecida en Venezuela: urgen maquinaria de desescombro

La alcaldesa de Marín, María Ramallo (c), durante un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, a 29 de junio de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España) Adrián Irago / Europa Press

La preocupación va en aumento en Marín (Pontevedra). Vecinos y autoridades han mantenido este lunes un minuto de silencio por las víctimas y afectados por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles, mientras continúa la búsqueda de la familia venezolana residente en la localidad.

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos viajaron el sábado 20 a Venezuela y se encontraban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.

"La hermana se acercó a Venezuela y están preocupados por la maquinaria que necesitan para poder levantar los escombros", ha señalado la directora del colegio La Inmaculada, Lucía Guede, donde están matriculados los menores. Así lo recoge Europa Press.

Antes de participar en el minuto de silencio convocado ante el Concello de Marín en memoria de las víctimas, Guede ha indicado que el edificio en el que creen que se encontraba la familia, ubicado en el boulevard de Naiguatá, sector El Caribe, "es necesario que se levante con grúas y maquinaria pesada".

Visiblemente afectada, la directora ha apuntado que los familiares —una tía y una prima— que residen en el municipio pontevedrés "están preocupados y en contacto" con el colegio y con otros parientes que tienen en Venezuela. "Nos han pedido incluso alguna documentación; entiendo que es para localizarlos para lo que les piden en la zona cero", ha detallado.

Asimismo, ha avanzado que la comunidad educativa "está pensando" en organizar, tras las vacaciones de verano, alguna acción solidaria, ya que "una catástrofe de esta magnitud" va a requerir ayuda durante mucho tiempo.

La directora del centro educativo ha afirmado que las familias "están súper afectadas" y "no dejan de llamar" para preguntar a los profesores si tienen alguna novedad. "Estamos deseando tener noticias y tenemos mucha esperanza, pero han pasado muchas horas e intentamos tener fe y que aparezcan", ha subrayado.

"Cada vez las horas se hacen más duras"

Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha indicado que "no hay novedad" sobre la situación de esta familia y que "cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba".

"No tenemos absolutamente ninguna noticia. Nos hemos puesto en contacto con miembros de su familia, incluso la familia que reside aquí en Marín. Nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder la esperanza", ha indicado en declaraciones tras el minuto de silencio.

A renglón seguido, la regidora ha explicado que otras personas venezolanas residentes en Marín "sí consiguieron localizar a sus familiares", pero en el caso de esta familia, "siguen sin saber nada"desde que comenzaron el viaje.

La alcaldesa ha detallado que la situación "es un poco caótica, un poco difícil de gestionar", también desde el punto de vista administrativo, y ha explicado que ha puesto a los familiares directos de los desaparecidos en contacto con los números del consulado con el objetivo de que les aporten detalles del viaje o zonas de residencia.