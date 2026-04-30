La Policía señala que la muerte del joven de 18 años en Pontevedra fue un accidente

La Policía Nacional continúa investigando las causas del fallecimiento del joven de 18 años rescatado el pasado martes del río Gafos, en Pontevedra. Las evidencias recopiladas hasta el momento descartan la hipótesis de una agresión y apuntan a un accidente fortuito.

Según informa Europa Press, la principal línea de trabajo de la Policía Nacional indica que el fallecido habría caído al agua de manera accidental, posiblemente tras sufrir un tropiezo y golpearse durante la caída.

Los indicios disponibles señalan que la causa del fallecimiento sería el ahogamiento, a falta de que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia. No obstante, las primeras valoraciones del equipo forense ya apuntan en esa dirección.

Los datos recabados también coinciden con el testimonio del menor que acompañaba a la víctima en el momento de los hechos. Este joven no fue detenido en ningún momento y su declaración se considera coherente con la reconstrucción provisional de lo sucedido.

En el marco de las pesquisas, los investigadores han tomado declaración a varios testigos durante las últimas horas. Asimismo, han previsto analizar posibles grabaciones de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del puente de Rosalía de Castro.

Fue sacado con vida del río

Precisamente sobre este tema ha hablado el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, quien ha dicho que el visionado de las cámaras de seguridad han permitido conocer que se trató de una muerte accidental: "o bien cae o bien se precipita al río".

Según los resultados de la autopsia, apunta, las contusiones de la propia caída y el ahogamiento acabaron costándole la vida. Sin embargo, subraya que el joven fue sacado con vida del agua y falleció a su llegada al hospital.