Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja y amenazarla con arma blanca

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron a un varón por un presunto delito de violencia de género y tras atribuirle la autoría de una agresión física a su pareja, a la que también amenazó, supuestamente, con arma blanca.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, cuando los agentes recibieron la alerta. Así, fueron conocedores de que en un domicilio de la ciudad se estaba produciendo una discusión muy fuerte. Ellos mismos, según relataron fuentes del cuerpo por medio de un comunicado, pudieron escuchar los gritos de un hombre -que profería amenazas, insultos y gritos desde una vivienda- y de una mujer, que manifestaba su intención de llamar a la policía.

Una vez en el punto, fue la madre de la víctima la que abrió la puerta. Las dos mujeres comentaron a los agentes que el hombre había llegado de fiesta y se había puesto a jugar a la videoconsola. La mujer le pidió que parase para poder dormir; sin embargo, el luego detenido hizo caso omiso.

Debido a lo anterior, la mujer decidió esconder el aparato, lo que motivó, según los agentes, que el hombre reaccionase violentamente pegándole a la víctima patadas en la cara y en el costado, golpeándole la cabeza y amenazándola con un cuchillo.

El hombre fue encontrado sangrando tras romper el palo de una escoba, según relató la víctima.

Por lo anterior, el hombre fue detenido y pasará a disposición judicial. La víctima fue trasladada a un centro sanitario.