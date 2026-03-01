Detenido en Pontevedra por violar una orden de alejamiento y agredir a su expareja

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género. Los hechos ocurrieron en la noche del 20 de febrero.

Según informa el Concello de Pontevedra en un comunicado, los agentes entrevistaron a la víctima en la vivienda donde llevaba varias semanas residiendo con su expareja, tras sufrir una agresión física a raíz de una discusión entre ambos, ante la cual tuvo que defenderse. También constataron que ambas partes eran conocedoras de que existía una orden de protección en vigor que establecía la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros, así como de las consecuencias legales que implicaba su incumplimiento.

Los agentes comprobaron que las medidas judiciales de alejamiento continuaban en vigor y procedieron a la detención del agresor. En el momento del arresto, el detenido profirió amenazas contra la víctima, llegando a manifestar diversas expresiones intimidatorias en presencia de los agentes.