Calendario laboral de Moaña 2026: días festivos y puentes

Se han publicado los festivos en Galicia de 2026 en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de tal forma que ya se conocen cuáles son los dos festivos locales escogidos por cada municipio gallego, así como los tres escogidos por la comunidad. Así es como queda el calendario laboral del municipio de Moaña (Pontevedra) para este año.

En este artículo de Treintayseis te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el Ayuntamiento de Moaña durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Moaña 2026

Moaña es un pueblo de gran tradición marinera y celebra la Virgen del Carmen, siempre y cuando no caiga en domingo. También celebra el San Martiño en noviembre.

Virgen del Carmen : 16 de julio, jueves

: 16 de julio, jueves San Martiño: 11 de noviembre, miércoles

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Moaña en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Moaña en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente del Carmen : el 16 de julio es jueves

: el 16 de julio es jueves Posible puente de San Martiño : el 11 de noviembre es miércoles

: el 11 de noviembre es miércoles Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Algunos festivos de la comarca do Morrazo en 2026

Estos son los festivos en 2026 del resto de ayuntamientos de la comarca do Morrazo.

Bueu : 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen; 11 de noviembre, San Martiño

: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen; 11 de noviembre, San Martiño Cangas : 27 de marzo, viernes de los Dolores; 31 de agosto, lunes del Cristo

: 27 de marzo, viernes de los Dolores; 31 de agosto, lunes del Cristo Marín: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen; 8 de septiembre, festividad de la Virxe do Porto

Municipios importantes cercanos