Calendario laboral de Moaña 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Moaña (Pontevedra) en el año 2026
Se han publicado los festivos en Galicia de 2026 en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de tal forma que ya se conocen cuáles son los dos festivos locales escogidos por cada municipio gallego, así como los tres escogidos por la comunidad. Así es como queda el calendario laboral del municipio de Moaña (Pontevedra) para este año.
En este artículo de Treintayseis te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el Ayuntamiento de Moaña durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Festivos locales de Moaña 2026
Moaña es un pueblo de gran tradición marinera y celebra la Virgen del Carmen, siempre y cuando no caiga en domingo. También celebra el San Martiño en noviembre.
- Virgen del Carmen: 16 de julio, jueves
- San Martiño: 11 de noviembre, miércoles
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Moaña en 2026
Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Moaña en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente del Carmen: el 16 de julio es jueves
- Posible puente de San Martiño: el 11 de noviembre es miércoles
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Algunos festivos de la comarca do Morrazo en 2026
Estos son los festivos en 2026 del resto de ayuntamientos de la comarca do Morrazo.
- Bueu: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen; 11 de noviembre, San Martiño
- Cangas: 27 de marzo, viernes de los Dolores; 31 de agosto, lunes del Cristo
- Marín: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen; 8 de septiembre, festividad de la Virxe do Porto
Municipios importantes cercanos
- Pontevedra: 18 de febrero, Miércores de Ceniza; 11 de julio, San Bieito
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, jueves de la Coca
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto, San Roque