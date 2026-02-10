Absuelta una mujer acusada de tráfico de drogas en Marín (Pontevedra)

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a una mujer acusada de tráfico de drogas por la Fiscalía, al considerar que no quedó acreditado que la cocaína que llevaba encima cuando fue interceptada por la Policía estaba destinada al tráfico.

Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de abril de 2024, cuando una dotación policial identificó a esta mujer y a su acompañante en Marín, al percibir que tenían una actitud sospechosa. Al registrar la mochila de la mujer los agentes encontraron una bolsita con casi 7 gramos de cocaína, y le intervinieron también 315,90 euros que llevaba encima.

La mujer, que tiene tres condenas anteriores por tráfico de drogas (por las que está en prisión), admitió que la droga era suya, pero alegó que era para su propio consumo, ya que en esa época tenía una gran dependencia, y explicó que el dinero procedía de su actividad como cuidadora de personas mayores. Asimismo, ha explicado que lleva un año en el módulo terapéutico de prisión, y que está desintoxicada.

La Audiencia entiende que no hay pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada, para quien la Fiscalía pedía cuatro años y medio de cárcel. Al respecto, señala que los agentes que la detuvieron no observaron ningún acto de venta de drogas, ni le intervinieron otros efectos, como básculas o dosis preparadas.

Por tanto, ha concluido que "no hay una prueba contundente y de cargo" para condenarla y han acordado la absolución.