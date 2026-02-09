Condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en una discoteca de Pontevedra

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial pontevedresa a dos años de prisión por agredir sexualmente a una chica de 14 años de edad en los baños de una discoteca de Pontevedra.

Hallado sin vida el hombre de 41 años desaparecido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Según se relata en la sentencia, el acusado conoció a la menor, así como a la prima y a un amigo de ésta, a la salida de un pub de la ciudad. A las chicas les propuso mantener relaciones sexuales, ante lo que ellas le advirtieron de que tenían catorce años. Sin embargo, y siempre según la sentencia, el investigado procedió a llevarse a la víctima a los aseos del local y la agredió sexualmente.