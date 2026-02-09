Pontevedra
Condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en una discoteca de Pontevedra
El Tribunal consideró acreditado que "el acusado era plenamente consciente de que con quien se alejó del lugar para refugiarse en los baños de un local para realizar actos de carácter sexual tenía menos de dieciséis años de edad"
Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial pontevedresa a dos años de prisión por agredir sexualmente a una chica de 14 años de edad en los baños de una discoteca de Pontevedra.
Según se relata en la sentencia, el acusado conoció a la menor, así como a la prima y a un amigo de ésta, a la salida de un pub de la ciudad. A las chicas les propuso mantener relaciones sexuales, ante lo que ellas le advirtieron de que tenían catorce años. Sin embargo, y siempre según la sentencia, el investigado procedió a llevarse a la víctima a los aseos del local y la agredió sexualmente.
El tribunal considera acreditados los hechos con las declaraciones de la menor y de las testigos, así como con los informes periciales. Los magistrados indicaron que el acusado "era plenamente consciente de que con quien se alejó del lugar para refugiarse en los baños de un local para realizar actos de carácter sexual tenía menos de dieciséis años de edad".