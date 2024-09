Fallece un joven de 24 años en Sanxenxo (Pontevedra) tras electrocutarse en su casa

Un trabajador de 24 años del servicio de emergencias de Sanxenxo, perdió la vida tras electrocutarse en su domicilio la tarde del sábado, 21 de septiembre. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en sus redes sociales lamentando lo sucedido.

Julián era natural de Os Tilos, en Teo, según recoge Europa Press. El joven perdió la vida ayer por la tarde, sábado, cuando limpiaba con una máquina de agua a presión en su casa. Desafortunadamente, recibió un golpe de corriente eléctrica y perdió la vida.

"O Concello de Sanxenxo lamenta o triste e inesperado falecemento onte do traballador do Servizo de Emerxencias, J.V.S. A Corporación municipal de Sanxenxo quere expresar tamén as máximas condolencias a familiares e amigos do falecido neste difícil momento", ha expresado el Ayuntamiento en sus redes sociales.