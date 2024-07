Este es el municipio cerca de Pontevedra que más población joven ha ganado desde 1998

El 97% de los municipios de la provincia de Pontevedra perdió población menor de 35 años entre 1998 y 2023. Este es el porcentaje que arroja un estudio elaborado por el consultor Pablo García, que emplea cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe señala que los municipios que más población joven perdieron fueron capitales o grandes ciudades y otros municipios más pequeños donde hay falta de oportunidades o peores servicios. "Seguramente el precio de la vivienda también tiene mucho que ver con este éxodo constante de las capitales a localidades cercanas", apunta el consultor Pablo García.

El territorio gallego que peor lo tuvo fue Lugo, donde el 100% de los municipios analizados perdieron población menor de 35 años, sin bien en Pontevedra lo hizo un 97%. Algunos ayuntamientos resultaron más afectados que otros, pero donde más bajo la cifra de vecinos jóvenes fue en Vigo (-43.009). Le siguen Pontevedra (-9.591) y Marín (-5.438).

El municipio que más población joven ganó

Pablo García indica que la despoblación, la emigración y el descenso de la natalidad tienen la misma causa: la falta de oportunidades. "Los jóvenes emigran y deciden no tener hijos porque no tienen estabilidad, y no hay estabilidad porque el mercado a su alrededor está desapareciendo literalmente en multitud de municipios".

Sin embargo, también hay concellos en la provincia que ganaron población joven, como es el caso de Salceda de Caselas (+380). Cerca de la ciudad de Pontevedra también está Soutomaior, con 98 vecinos más entre el rango de edad de 0 a 35 años.

Este municipio, que pertenece al área metropolitana de Vigo, está a 25 minutos de Pontevedra y a 29 minutos de la ciudad olívica. Cuenta con numerosos atractivos, como el Castillo de Soutomaior y sus idílicos jardines, el paseo marítimo de Arcade y el puente colgante, donde se encuentran los ríos Verdugo y Oitaven, además de sus playas y áreas de baño.

En el resto de Galicia

El 100% de los ayuntamientos de la provincia de Lugo perdió población joven, con 5.271 personas de entre 0 y 35 años menos que en 1998. En cifras, la provincia de A Coruña es uno de los tres territorios de España con cifras más altas de pérdida de población joven.

El 92% de sus municipios han experimentado ese fenómeno; los que más han perdido, A Coruña (-30.892 personas), Ferrol (-17.605 personas) y Santiago de Compostela (-13.282 personas). Finalmente, en Ourense, la bajada es de 5.049 personas y el 96% de los municipios lo han sufrido.

Los que más población joven han ganado fueron Barbadás (+1.205 personas), San Cibrao das Viñas (+457 personas) y O Pereiro de Aguiar (+173 personas).