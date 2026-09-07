Tasa turística en Vigo: ¿Cuánto habrá que pagar? ¿A quién afecta? ¿Cuándo se aplicará?

Vigo se suma a Santiago de Compostela y A Coruña y aplicará su propia tasa turística. De esta forma, las tres principales ciudades de Galicia gravarán a los turistas que pernocten en cualquier alojamiento a partir del mes que viene.

El gobierno local ha sacado adelante esta medida en el pleno celebrado este lunes, pese a contar con el rechazo del BNG y del PP. Los nacionalistas critican que el gravamen no alcanza el máximo que permite la ley y que contempla "regalos fiscales", mientras que los populares han denunciado que la medida "no ha sido fruto del consenso".

Ahora, una vez aprobado, surgen varias preguntas que se responderán en este artículo: ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Quién está obligado a pagar? Y por el contrario, ¿quién está exento?

¿En qué consiste la tasa turística?

La tasa turística es el impuesto que se aplica a los visitantes que pernoctan en un alojamiento del municipio. Los turistas deberán pagar un gravamen por noche, cuya finalidad habitual es compensar el impacto del turismo en la ciudad.

Según el Concello, la tasa turística de Vigo servirá para reforzar la promoción turística de la ciudad. Además, el gobierno local ha presumido de ser el impuesto "más barato" de las ciudades de la fachada atlántica, más baja que en Santiago de Compostela y A Coruña.

La oposición ha demandado al gobierno local que "concrete" cuál será el destino de los fondos. En el caso del BNG, considera que la tasa será "un fondo para retroalimentar este modelo, de seguir atrayendo turismo masivo", en vez de dedicarse a cuestiones como vivienda o refuerzo de servicios públicos.

¿Cuándo se aplicará?

Tras su aprobación definitiva en el pleno municipal, la tasa turística de Vigo entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026, un mes antes del inicio de la campaña navideña. Eso sí, el gravamen se implantará de forma progresiva, ya que hasta el 1 de julio de 2027 sólo se aplicará a las dos primeras noches.

A partir de esa fecha, el gravamen "se aplicará a un máximo de cinco noches" por pernocta. En el caso de los cruceros, se aplicará directamente a partir del 1 de julio de 2027.

¿Cuánto se pagará de tasa turística?

Los turistas que duerman en la ciudad olívica deberán pagar un recargo de entre 0,80 y 2 euros, según el alojamiento en el que se pernocte. En A Coruña y en Santiago de Compostela, el gravamen asciende hasta los 2,5 euros.

Hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas superior y cuatro estrellas superior: 2 euros por noche

2 euros por noche Hoteles de cuatro estrellas, tres estrellas y dos estrellas superior: 1,60 euros por noche

1,60 euros por noche Hoteles de dos estrellas, una estrella y una estrella superior: 1,20 euros

1,20 euros Pensiones: 1,20 euros

1,20 euros Albergues, campings, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas turísticas : 0,80 euros

: 0,80 euros Viviendas de uso turístico: 1,60 euros

1,60 euros Crucero turístico: 1,20 euros (no se aplicará hasta el 1 de julio de 2027)

¿Quién estará obligado a pagar la tasa?

En general, todos los turistas, salvo ciertas excepciones.

¿Quién estará exento?

Uno de los aspectos más polémicos de las ordenanzas son las excepciones al pago de la tasa turística. Habrá exenciones por motivos de salud (para la persona y sus acompañantes), estancias de deportistas federados por la concurrencia a competiciones, o por causa de fuerza mayor (derivadas de alojamientos gestionados a través de los servicios sociales municipales).

Además, quedan exentos de la tasa los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública, estancias en los albergues públicos gestionados por la Xunta a través del Plan Xacobeo y estancias en albergues juveniles.

¿Qué ocurre con los cruceros?

Los cruceristas también estarán exentos del pago de la tasa durante los primeros meses de aplicación. En su caso, no se aplicará hasta el 1 de julio de 2027, momento a partir del que tendrán que abonar 1,20 euros por día.