El pleno de Vigo aprueba la tasa turística: gravará a los visitantes de 0,80 a 2 euros, según el alojamiento

El pleno de Vigo ha dado luz verde este lunes a la tasa turística que se implantará de forma progresiva a partir del 1 de octubre. La medida ha salido adelante con los votos favorables del gobierno local socialista y el rechazo de PP y BNG.

En el pleno celebrado este lunes, el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha defendido la implantación de esta tasa, que es "la más barata" de las ciudades de la fachada atlántica y más baja que en ciudades como A Coruña o Santiago. "Es una tasa equilibrada, proporcionada", ha subrayado, antes de insistir en que la implantación será "progresiva".

La tasa turística de Vigo gravará a los visitantes con cantidades de entre 0,80 y 2 euros, según el tipo de alojamiento. Aneiros ha señalado que los ingresos por esta tasa servirán para reforzar la promoción turística de la ciudad y ha explicado que fue anunciada "con tiempo", por lo que los operadores y el Puerto tienen tiempo para hacer su planificación.

Mientras, el PP ha criticado que la ordenanza "no ha sido fruto del consenso" con el sector y que incluso el propio alcalde, Abel Caballero, rechazó en 2023 establecer ese tipo de impuesto. Asimismo, la concejal 'popular' Patricia García ha reclamado al gobierno local que "concrete" cuál será el destino de los fondos que se recauden y ha concluido que esta tasa solo tiene "un fin recaudatorio".

Por contra, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado que, cuando los nacionalistas propusieron implantar una tasa turística en 2024, el gobierno local se opuso y "ridiculizó" la propuesta. Ahora, se ha aprobado una ordenanza que, según ha remarcado, "es un invento recortado", que "no responde a los intereses" de la ciudad.

Pérez Igrexas ha afeado que la tasa no alcanza el máximo que permite la ley y que incluso contempla "regalos fiscales" para los grandes operadores. "Será un fondo para retroalimentar este modelo, de seguir atrayendo un turismo masivo", ha advertido, y ha añadido que lo recaudado debiera dedicarse a "compensar el impacto negativo" del turismo en la ciudad.

Tasa según alojamiento

Hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas superior y cuatro estrellas superior: 2 euros por noche

2 euros por noche Hoteles de cuatro estrellas, tres estrellas y dos estrellas superior: 1,60 euros por noche

1,60 euros por noche Hoteles de dos estrellas, una estrella y una estrella superior: 1,20 euros

1,20 euros Pensiones: 1,20 euros

1,20 euros Albergues, campings, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas turísticas : 0,80 euros

: 0,80 euros Viviendas de uso turístico: 1,60 euros

1,60 euros Crucero turístico: 1,20 euros (no se aplicará hasta el 1 de julio de 2027)

Recargo cero y exenciones

En todo caso, la ordenanza contempla supuestos de "recargo cero" y exenciones. Así, desde su entrada en vigor y hasta el 1 de julio de 2027, habrá un recargo cero para la tercera, cuarta y quinta pernocta y, a partir de entonces, se computará un máximo de cinco pernoctas por cada estancia.

Por otra parte, no estarán sujetas a la tasa las estancias por motivos de salud (para la persona y sus acompañantes), las estancias de deportistas federados por la concurrencia a competiciones, las estancias realizadas por causa de fuerza mayor (derivadas de alojamientos gestionados a través de los servicios sociales municipales).

Además, quedan exentos de la tasa los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública, estancias en los albergues públicos gestionados por la Xunta a través del Plan Xacobeo y estancias en albergues juveniles.