Un centenar de expertos en tecnología láser y fabricación avanzada se reúnen en O Porriño (Pontevedra)

El próximo lunes, 14 de octubre, y durante toda la semana, O Porriño acogerá la novena edición de la Semana Internacional Láser, a la que asistirán más de un centenar de investigadores, desarrolladores y usuarios de tecnología láser de diferentes países europeos.

El evento, organizado por el Centro Tecnológico AIMEN, explorará cómo la tecnología láser está transformando sectores industriales como el de automoción, el aeronáutico, el energético, el metalmecánico o el manufacturero.

El foro de este año, que destaca como un espacio de debate y conocimiento, pondrá en relieve el potencial del láser y la fotónica para optimizar procesos industriales y reforzará el papel de Galicia en innovación tecnológica y fabricación avanzada.

Asimismo, también se desarrollarán diversas actividades de networking en el marco de la Semana Internacional Láser, que incluyen talleres, jornadas y seminarios. Entre ellos destaca el workshop del día 15, "Advanced laser based manufacturing brokerage", un taller orientado a exponer las nuevas tendencias en fabricación láser.

La semana finalizará el viernes, 18 de octubre, con una sesión centrada en las oportunidades de innovación y sostenibilidad que ofrece la tecnología láser a la industria. Durante el evento se presentarán las nuevas tendencias en fabricación aditiva, soldadura y recargue con láser, microprocesado láser o funcionalización superficial.

XVIII Jornadas de Procesado de Materiales con Tecnología Láser

El evento más destacado de la semana será la celebración de las XVIII Jornadas de Procesado de Materiales con Tecnología Láser, que tendrán lugar los días 16 y 17 de octubre, y que tienen como objetivo analizar las últimas innovaciones en aplicaciones industriales del láser en sectores punteros y presentar las tendencias tecnológicas en este ámbito.

En la sesión plenaria del miércoles, 16 de octubre, participarán David Solana, responsable de Desarrollo de Soldadura de ENSA; y Dr. Andreas Wetzig, Technology Field Manager Cutting and Joining del Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS; que presentarán diversas aplicaciones de soldadura láser en la industria nuclear y para la movilidad eléctrica, respectivamente.