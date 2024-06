Pablo Santaeufemia: "Las empresas necesitan personas más valientes"

Pablo Santaeufemia es uno de los emprendedores que más me han inspirado en mi vida. Lleva 10 años al frente de Bridge for Billions desarrollando programas de apoyo a emprendedores con propósito junto a grandes corporaciones, fundaciones y agentes públicos en todo el mundo. Ha sido considerado uno de los grandes emprendedores sociales de Europa, también seleccionado como Ashoka Fellow, Acumen Fellow y Forbes 30 under 30 Europe.

Para él, mejorar el acceso a emprender de una forma inclusiva es una palanca de cambio para miles de emprendedores en el mundo. Es una oportunidad para que cualquier persona pueda resolver grandes desafíos, crear empleo a una velocidad nunca antes vista y convertirse en un puente para una economía que de verdad atienda las necesidades básicas de todos, de los “billions”.

En Bridge For Billions se han incubado más de 5.000 empresas de 98 países y territorios con algunos ejemplos de emprendedores en países como Ruanda, Kenia, Guatemala o El Salvador. Bridge For Billions es posiblemente la incubadora de emprendimiento social más grande del mundo.

Pregunta: ¿Por qué empezaste Bridge For Billions?

Respuesta: Vengo de una familia con pocos recursos. Mi infancia no fue fácil y pronto entendí que el acceso a una oportunidad puede cambiarte la vida.

Al principio pensaba que podrían cambiarse las cosas a través de políticas, de la ONU, de Banco Mundial y me di cuenta de que ahí no estaba la respuesta. Después pensé que sería mediante la tecnología y por eso me formé como ingeniero mecánico para crear productos y servicios para personas que viviesen con menos de un dólar al día.

Allí entendí que ya tenemos tecnología para solucionar los grandes retos del mundo, sin embargo, hay fallos de mercado. El mercado prioriza la oportunidad, penaliza riesgo y aquellos emprendedores que resuelven problemas para colectivos con bajos recursos tienen menos posibilidades de prosperar.

Ahí empecé a entender que hay que invertir en los emprendedores que resuelven los grandes problemas, de las grandes mayorías y que a esos emprendedores les falta apoyo en las fases iniciales: formación y mentorías que hacen la diferencia entre transformar una idea en negocio o abandonar.

Estas son las personas que crean las soluciones para los billions, la gran mayoría en la que el mercado no piensa porque no son rentables.

P.: Pablo, llevas 10 años al frente de Bridge for Billions desarrollando programas de apoyo a emprendedores con propósito. ¿Crees que las corporaciones españolas están aprovechando la oportunidad real de generar impacto desde su core de negocio?

R.: La verdad es que no. Muchas corporaciones siguen atrapadas en la mal llamada RSC, operando desde la filantropía y la caridad, intentando solucionar problemas que, en muchos casos, ellas mismas han creado a través del consumismo desenfrenado. No consideran variables tan cruciales como la inclusión de todos y el respeto al planeta. Pero hay señales de cambio. Algunas empresas están despertando porque los clientes y accionistas lo exigen y porque las startups les están comiendo el pastel al integrar el impacto en su negocio. Además, el greenwashing y el social washing están frenando a muchas, ya que saben que maquillar la realidad eventualmente les costará caro en términos de reputación.

P.: ¿Qué falta en el ecosistema corporativo español para avanzar en estos temas?

R.: Faltan más valientes. Hay gente en RSC y otros departamentos que están demostrando que se puede innovar socialmente de manera genuina. Pero necesitamos más casos de éxito y KPIs claros. La innovación no se trata solo de tecnología; se trata de poner a los clientes y beneficiarios en el centro de la ecuación. Si una empresa de moda solo piensa en su cliente final y no en toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los transportistas, está condenada al fracaso. La verdadera innovación social requiere pensar en todos los stakeholders, no sólo en el corto plazo, sino con una visión de 5 a 10 años.

P.: ¿Por qué crees que el emprendimiento es una de las mejores formas de generar impacto que repercute en el negocio?

R.: Los emprendedores con propósito son un recurso increíblemente valioso. Conocen a los clientes, tanto satisfechos como insatisfechos, incluso a veces mejor que las grandes empresas y buscan soluciones que realmente agreguen valor considerando a todos los actores de la cadena, incluido el planeta. Si las corporaciones quieren seguir siendo relevantes en 15-20 años, deben empezar a colaborar con emprendedores ahora. Los ciclos de innovación pueden tomar de 5 a 7 años, y trabajar con emprendedores les da la agilidad y eficiencia que necesitan para mantenerse competitivas.

P.: ¿Te arrepientes de algo como emprendedor?

R.: Creo que arrepentirse no es la palabra pero si hay cosas que me hubiese gustado darme cuenta antes. En cualquier proyecto, por mucho que tengas un producto que funciona o un modelo de negocio de éxito, al final todo va de personas. Me escondí en algún momento detrás de la empresa pensando que el producto funcionaría sólo y descuide la parte humana.

Me gustaría haber entendido antes el mundo de la inversión de riesgo. Al principio me costó mucho entender las prioridades de los inversores.

Me hubiera gustado saber que tengo que estar sano y preparado. No se puede escalar una montaña sin energía. Una organización sólo puede crecer si las personas que las componen están preparadas.

P.: ¿Por qué es tan importante apoyar el emprendimiento en sus fases tempranas?

R.: Apoyar el emprendimiento en las fases iniciales es fundamental porque es donde se produce la mayor cantidad de innovación con impacto. Aunque requiere pensar a medio-largo plazo, es en esta etapa donde las empresas pueden aprender más y generar un mayor impacto. La fase temprana es donde se puede experimentar y adaptarse rápidamente, algo que las grandes corporaciones suelen luchar por hacer.

P.: ¿Cómo pueden las corporaciones implementar programas efectivos de apoyo a emprendedores?

R.: En Bridge for Billions, hemos visto que hay múltiples formas de hacerlo, pero el núcleo siempre es el apoyo a emprendedores en fase de incubación. Algunas estrategias incluyen la consultoría de impacto, la creación de hubs físicos de innovación social, programas de emprendimiento con vehículos de inversión, y la involucración de empleados como mentores. Esto permite que el impacto social se integre en toda la organización, creando una comunidad de emprendedores y aliados.

P.: Bridge for Billions trabaja a nivel global. ¿Cuál ha sido el impacto en España y cuáles son vuestros objetivos aquí para este año?

R.: Aunque Bridge for Billions nació en EE. UU., se ha desarrollado en Madrid. Cerca del 40% de nuestro equipo está aquí. Hemos apoyado a más de 7,741 emprendedores que han creado 5,277 empresas con el apoyo de 4,229 mentores en 314 programas. El 74% de las empresas graduadas siguen activas después de dos años, creando 14,000 empleos y soluciones innovadoras. Este año, queremos fortalecer nuestras colaboraciones con grandes empresas y fundaciones, y también apoyar a entidades de apoyo a emprendedores en áreas rurales y pequeñas ciudades, mejorando la calidad, sostenibilidad, eficiencia, inclusión y acceso a financiación.

P.: Si pudieras decirle algo a cualquier directivo de una empresa, ¿qué sería?

Les diría que se atrevan a innovar con impacto. Usen lo que ya conocen, pero amplíen su enfoque para incluir a más stakeholders. Cuantos más tipos de stakeholders incluyan, más tiempo necesitarán para ver resultados, pero esos resultados serán más profundos y duraderos. No se trata de mirarse el ombligo y buscar resultados rápidos, sino de generar un impacto positivo que realmente transforme sus negocios y la sociedad a largo plazo.

Entrevista rápida a Pablo Santaeufemia

Pregunta: Un lugar desde dónde teletrabajar:

Respuesta: Cualquier que esté cerca de una playa dónde pueda hacer esnórquel.

P.: El emprendedor que más te ha inspirado

R.: Jacqueline Novogratz, fundadora de Acumen, y Paul Polak, emprendedor social.

P.: Lo que más detestas de las personas es…

R.: Personas que piensan que los cambios no son posibles, que simplemente aceptan y tienen pereza para hacer algo distinto.