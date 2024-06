Estos son los eventos y conciertos que se celebrarán en Pontevedra y alrededores este junio

El mes de junio llega a las Rías Baixas cargado de calor, de días largos y de noches cortas que albergan decenas de planes de verano. Las tapas en las terrazas, las cañas en los chiringuitos y los buenos ratos con amigos tendrán que dejar también espacio a la amplia programación festiva que tiene prevista la Boa Vila y su comarca.

Arrancando este mismo domingo con el último play off en el que el Pontevedra C. F. se jugará su futura temporada, junio comienza pisando fuerte en la ciudad del Lérez, que acogerá conciertos, fiestas patronales y mucho más durante las próximas semanas.

2 de junio: Final por el ascenso a Primera RFEF

Este domingo 2 de junio el Pontevedra C. F. se juega el ascenso en el último partido de la temporada, en el que invita a toda la afición a "encher o estadio" para apoyar a los granates tras una temporada brillante. Con más de 5.000 entradas vendidas, el equipo prevé un lleno absoluto en una última jornada emocionante.

El partido tendrá lugar en el Estadio Pasarón a las 18:00 horas contra el Betis Deportivo.

Del 2 al 8 de junio: Inauguración de Sete Falares

El mismo domingo, a las 22:00 horas, la Sede de Afundación acogerá la jornada inaugural de los Sete Falares, que arrancará con Tres Vellas na Romaría. Durante una semana, el evento contará con voces de todo el mundo para llevar a cabo narraciones sobre temas diversos, en un evento que contará historias en varios espacios de la ciudad de Pontevedra como las Ruinas de San Domingos o el Parador de Turismo.

14, 15 y 16 de junio: Surfing the Lérez

A mediados de mes regresará a la ciudad uno de los eventos favoritos de los pontevedreses: el festival gratuito Surfing the Lérez vuelve a la Illa do Covo cargado de propuestas de toda Galicia. The Rapants, Grande Amore, Hydn, Niños Mutantes, Meu, Javier Lago, Galician Army, Ortiga o Joe Crepúsculo, entre otros, estarán todo el fin de semana ofreciendo conciertos en un espacio único, rodeados de naturaleza.

El evento tendrá lugar en la Illa do Covo, igual que en pasadas ediciones, e incluirá oferta gastronómica y actividades infantiles, además de un mercadillo de productos artesanos y de proximidad.

14 de junio: París de Noia en Barro

El calor y el verano traen consigo un fenómeno que encanta a grandes y pequeños: arranca la temporada de orquestas en Galicia y lo hace por todo lo alto. El segundo fin de semana de junio traerá a la orquesta París de Noia a las fiestas de Barro y al Combo Dominicano a las de Meaño, para que los amantes de la verbena no tengan que elegir a quién ver y puedan disfrutar de dos días de música y bailoteos a ritmo de dos de las mejores formaciones de Galicia.

22 de junio: Manu Chao en O Grove

El cantante aterriza en la comarca de O Salnés con su formato acústico, en un concierto en el que estará acompañado por el argentino Lucky Salvadori a la guitarra y el gallego Miguel Rumbao a los bongós. Chao cantará temas actuales mezclados con sus éxitos de siempre, en una cita inolvidable que tendrá lugar en la Cala Raeiros, como parte del festival Sachaso Fest.

La apertura de puertas será a las 20:00 horas y el cantautor francoespañol actuará a partir de las 22:00. Un Dj invitado amenizará la espera. Las entradas ya están a la venta en entradium.com.

25 de junio: Orquesta Panorama en Poio

Orquesta Panorama durante un concierto. Cedida

La orquesta más conocida de Galicia ha anunciado por fin las fechas de su gira para este mes de junio, que incluyen cuatro citas en la provincia de Pontevedra. Una de ellas será el 24 de junio en Vilanova de Arousa, pero la Orquesta Panorama aterrizará en las fiestas de Poio el martes 25 de junio.

30 de junio: Combo Dominicano en Campañó

Nada mejor que acabar el mes en otra verbena, en este caso en el término municipal de Pontevedra. El Combo Dominicano, la tercera gran orquesta de la comunidad, estará en las fiestas de San Paio de Campañó el domingo 30 de junio para cerrar el mes por todo lo alto.