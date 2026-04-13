Vigo ve botar el Proserpina, el nuevo buque de la Armada para trabajos subacuáticos complejos

El buque de apoyo a buceadores (EAB) A22 Proserpina, con número de casco 739 y destinado a la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, ha sido botado este lunes en Vigo en las instalaciones del astillero C.N.P. Freire, S.A. Su entrega está prevista para lo que resta de año.

Su misión principal será servir como unidad de apoyo a la Escuela Militar de Buceo (EMB) de la Armada, especializada en operaciones subacuáticas complejas, desde inspecciones estructurales hasta intervenciones técnicas, garantizando la seguridad de las operaciones y el sostenimiento de infraestructuras navales.

La embarcación tiene una eslora de 32,90 metros y una manga de 9 metros, con autonomía de 500 millas náuticas a una velocidad de crucero de 10 nudos, alcanzando una velocidad máxima de 12 nudos. Puede realizar misiones prolongadas en aguas nacionales y albergar hasta 15 tripulantes.

Además, incorpora tecnologías ecológicas para optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones. Entre sus principales características destacan el sistema de posicionamiento dinámico (DP2) y un sistema de fondeo con tres anclas, que garantizan la estabilidad en profundidades de hasta 90 metros.

"Hoy asistimos a la materialización de un esfuerzo colectivo, de una visión común y de una confianza construida entre la Armada y la industria naval española", afirmó el Almirante General Antonio Piñeiro.

Además, Piñeiro remarcó que "la Proserpina tiene una misión clara, exigente y estratégica: apoyar a la Escuela Militar de Buceo en la formación de nuestros especialistas". En esta línea, el Almirante General recalcó que "vivimos un entorno en el que la seguridad marítima es cada vez más compleja. Por los fondos marinos discurren infraestructuras esenciales y protegerlas exige preparación, medios y profesionales altamente cualificados".

El buque fue amadrinado por Doña Olga Vallespín Gómez, primera buceadora profesional española. "Mi deseo es que la dotación encuentre en este barco con todos los medios para cumplir su misión", señaló.