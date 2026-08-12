O Porriño (Pontevedra) amplía su superficie comercial con la apertura de un nuevo Claudio Express

O Porriño aumenta su superficie comercial con la apertura de un nuevo Claudio Express en O Porriño, concretamente, en la calle Prolongación Paralela 3 del Polígono Industrial A Granxa.

Se trata del 15º establecimiento franquiciado del año de GADISA Retail y dispone de una sala de ventas de 75 metros cuadrados. En ella, el nuevo Claudio Express pone a disposición del cliente cerca de 750 referencias de alimentación y productos básicos de droguería e higiene.

La oferta se ha diseñado para dar respuesta a las necesidades diarias de los numerosos trabajadores del polígono y de la zona. Además, el amplio horario de apertura durante todo el año favorece una compra rápida y accesible en cualquier momento, según explican desde la compañía.

El complejo también cuenta con gasolinera, cafetería con terraza, boxes de aspirado y un puente de lavado adaptado para camiones.

12 nuevos puestos de trabajo

La puesta en funcionamiento de estas instalaciones ha supuesto la creación de 12 puestos de trabajo con los que GADISA Retail quiere promover la "dinamización económica y la fijación de empleo en el territorio".

Durante la inauguración del nuevo punto de venta, la encargada de la estación, Lilian Vázquez, estuvo acompañada de una representación de trabajadoras. Por parte de GADISA Retail acudió el delegado de área, Pablo Louro, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire y el coordinador de franquicia, Sergio Trujillo.

Con esta apertura, GADISA Retail suma 150 puntos de venta Claudio Express y alcanza un total de 264 establecimientos franquiciados, incluyendo los 114 Claudio.

Este modelo está implantado en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid.