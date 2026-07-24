Las empresas gallegas aceleran: facturan 145.140 millones y Vigo tira del crecimiento industrial

Las 44.726 empresas gallegas analizadas en el Informe ARDÁN Galicia 2026 alcanzaron una facturación conjunta de 145.140 millones de euros, un valor añadido bruto de 36.925 millones y más de 476.000 empleos. Las ventas aumentaron un 3,41%, el empleo un 3,48% y la riqueza generada un 5,25%.

La comarca de Vigo volvió a situarse entre los principales motores económicos de Galicia. Con el 19% de las empresas estudiadas, concentra una cuarta parte de la facturación, el 20% del empleo y el 17% del valor añadido bruto. Además, genera el 30% del valor añadido industrial, energético y de la construcción de la comunidad.

El informe destaca también la mejora de la productividad y la rentabilidad. La productividad por trabajador creció un 4,04%, hasta los 36.701 euros, mientras que la rentabilidad económica se situó en el 4,45%. La innovación y la internacionalización siguen siendo claves, con una tasa de cobertura comercial superior al 140%.

ARDÁN señala avances en gestión del talento, igualdad y economía circular. El 44% de las empresas aplica indicadores de talento, el 38% ha iniciado estrategias circulares y el 42% utiliza materiales reciclados o reutilizados, aunque todavía persisten desequilibrios en materia de igualdad laboral.

Solo 1.528 compañías, el 3,5% del total, consiguieron alguno de los diez Indicadores ARDÁN por su desempeño y competitividad. El estudio también subraya el potencial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal para reforzar la cooperación empresarial, la movilidad laboral y la integración económica.