Las empresas gallegas aceleran: facturan 145.140 millones y Vigo tira del crecimiento industrial
El Informe ARDÁN Galicia 2026 constata una mejora de la actividad, el empleo y la productividad pese a la incertidumbre internacional
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Las 44.726 empresas gallegas analizadas en el Informe ARDÁN Galicia 2026 alcanzaron una facturación conjunta de 145.140 millones de euros, un valor añadido bruto de 36.925 millones y más de 476.000 empleos. Las ventas aumentaron un 3,41%, el empleo un 3,48% y la riqueza generada un 5,25%.
La comarca de Vigo volvió a situarse entre los principales motores económicos de Galicia. Con el 19% de las empresas estudiadas, concentra una cuarta parte de la facturación, el 20% del empleo y el 17% del valor añadido bruto. Además, genera el 30% del valor añadido industrial, energético y de la construcción de la comunidad.
El informe destaca también la mejora de la productividad y la rentabilidad. La productividad por trabajador creció un 4,04%, hasta los 36.701 euros, mientras que la rentabilidad económica se situó en el 4,45%. La innovación y la internacionalización siguen siendo claves, con una tasa de cobertura comercial superior al 140%.
ARDÁN señala avances en gestión del talento, igualdad y economía circular. El 44% de las empresas aplica indicadores de talento, el 38% ha iniciado estrategias circulares y el 42% utiliza materiales reciclados o reutilizados, aunque todavía persisten desequilibrios en materia de igualdad laboral.
Solo 1.528 compañías, el 3,5% del total, consiguieron alguno de los diez Indicadores ARDÁN por su desempeño y competitividad. El estudio también subraya el potencial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal para reforzar la cooperación empresarial, la movilidad laboral y la integración económica.