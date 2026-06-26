La auxiliar de automoción Borgwarner, a la huelga indefinida en Pontevedra: "Es una situación nunca vista"

Los trabajadores de la auxiliar de automoción Borgwarner irán a la huelga indefinida a partir del 1 de julio para denunciar "graves incumplimientos" del convenio por parte de la compañía, que cuenta con centros de trabajo en Vigo, Nigrán y O Porriño.

Según ha informado la CIG, sindicato con más representantes en el comité, y ha recogido Europa Press, la dirección de Borgwarner "lleva desde hace 10 meses incumpliendo sistemáticamente varios aspectos del convenio colectivo, llegando a desatender los acuerdos de mediación del AGA, derivados de las huelgas de octubre y marzo".

Así, el comité ha denunciado que la "deriva" y "desprecio total por la normativa laboral" de la dirección de la compañía ha dado lugar a una situación "nunca vista" en Borgwarner.

Por otro lado, los convocantes acusan a la empresa de vulnerar el derecho a la información y consulta de los representantes de los trabajadores en el traslado de operarios desde Vigo al nuevo centro de Porto do Molle en Nigrán. Un centro, han recordado, que recibió 5 millones de euros de ayudas públicas y que, aunque se abrió con el anuncio de crear nuevos puestos de trabajo, está empleando a trabajadores que ya estaban en la empresa.

Incumplimientos en materia de vacaciones

Los trabajadores también han criticado otros incumplimientos relacionados con el derecho a las vacaciones del personal eventual, la obligación de acceso al registro diario de la jornada, la negativa a aplicar el procedimiento interno de reclamaciones de categorías, o absorber conceptos salariales pactados, o complementos de puesto.

Con respecto a los permisos de libre disposición, han calificado como "muy grave" la actuación de la empresa, porque "rechaza sistemáticamente" los días de asuntos propios y de no absentismo, "cuando lo único que se requiere es avisar previamente mediante formulario por escrito con 7 días de antelación".

"Esta huelga indefinida es la respuesta clara y rotunda de la plantilla frente a una dirección que lleva meses despreciando los acuerdos, la legalidad y los derechos de las personas trabajadoras de Borgwarner", ha señalado el comité, que ha hecho un llamamiento a la unidad de los empleados en la defensa de los derechos adquiridos.