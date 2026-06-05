El Foro 'Re_Galicia 2026' pone el foco en la proyección de la comunidad como potencia mundial

Bajo el lema "Repensar Galicia. Redefinir el futuro", el Círculo de Empresarios acogió la primera jornada de "Re_Galicia 2026", un foro que reunió a una veintena de líderes empresariales, institucionales y del conocimiento, enmarcado en el programa Capacita Directivos y respaldado por el IGAPE.

La cita se clausuró con un almuerzo-tribuna presidida por la titular autonómica de Economía e Industria. Antes, María Borrás, presidenta del Círculo, fue la encargada de abrir la jornada, seguida por Norberto Penedo, del IGAPE, que enmarcó los ejes de trabajo de la Consellería: reindustrialización, soberanía tecnológica, diversificación de mercados y aprovechamiento de las oportunidades en seguridad y defensa.

En el transcurso del día, una veintena de empresarios y expertos debatieron en diferentes mesas sobre los sectores y las palancas que definirán la competitividad gallega en la próxima década: Destacaron la internacionalización, tecnología, industria propia, territorio como activo de marca y comunicación.

Al término, el diagnóstico fue compartido por los presentes: Galicia tiene estructura industrial real, exporta el 8% de todo lo que vende España al exterior y acumula empresas de primer nivel mundial en automoción, pesca, moda, biotecnología y tecnología. Sin embargo, se concluyó en la jornada, el problema no es lo que se hace, es lo que no se cuenta.

De forma transversal, la jornada dejó cuatro ideas con fuerza propia: La competitividad futura no dependerá solo de adoptar tecnología, sino de desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial, software, fotónica o industria avanzada. Del mismo modo, se puso encima de la mesa que Galicia entra ahora en un nuevo ciclo económico que redefine las reglas y exige decisiones estratégicas para la próxima década.

Por otro lado, se abordó el posicionamiento como nodo atlántico europeo, con capacidades industriales, logísticas, marítimas y tecnológicas para ofrecer una narrativa diferencial de creciente relevancia geoestratégica. Y por último, se habló de la inteligencia empresarial gallega: Una forma propia de entender los problemas, hecha de prudencia, realismo y adaptación, que ha permitido a muchas empresas gallegas competir globalmente desde una esquina del mapa.

Las conversaciones estuvieron conducidas por perfiles del ámbito de la comunicación, la empresa y la mediación: Loreto Peteiro (Quincemil y Treintayseis), Betty Lepina (CharmHunters Retail), Pablo López (Foro de Innovación y Tecnología del Círculo de Empresarios de Galicia), Eva Núñez (consultoría) y Pedro Pablo Gutiérrez (Universidade de Vigo).

María Borrás cerró la jornada poniendo en cifras lo que el día había ilustrado con ejemplos. "Somos dos millones y medio de personas. Una población envejecida. En una esquina del mapa. Sobre el papel, no deberíamos jugar en esa liga. Pero la estamos jugando", declaró Borrás, que atribuyó ese resultado a algo más difícil de medir y de copiar: una manera de funcionar en red, de competir por la mañana y sentarse en la misma mesa por la tarde. "Esa cabeza colectiva es nuestra ventaja real. La que no aparece en ningún ranking".