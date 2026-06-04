Lalín (Pontevedra) acogerá el VIII Foro Empresarial de Empresarias Galicia con expertas de diversos sectores

Empresarias Galicia celebrará el próximo 10 de junio de 2026 la octava edición de su Foro Empresarial, el evento de referencia de la asociación y uno de los eventos más relevantes del panorama empresarial femenino en la comunidad.

Como informa la asociación en una nota de prensa, la jornada se desarrollará de 9:30 a 17:00 horas en el Pazo de Bendoiro de Lalín (Pontevedra) y reunirá a expertas de primer nivel nacional en cuatro mesas de debate sobre transformación digital, innovación en salud, gobernanza y reputación, y resiliencia industrial.

Esta edición coincide con el décimo aniversario de Empresarias Galicia, que nació con el propósito de visibilizar el talento femenino en el ámbito profesional y social gallego.

"El Foro Empresarial se ha consolidado como un espacio de diálogo real donde profesionales de distintos sectores comparten conocimiento, generan oportunidades y demuestran que el liderazgo femenino transforma la empresa y la sociedad", han destacado desde Empresarias Galicia.

Cuatro ejes temáticos

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la bienvenida institucional y se articulará en torno a cuatro espacios de debate con expertas de referencia en sectores estratégicos para la economía gallega: gobernanza y reputación, resiliencia industrial, innovación en salud, e inteligencia y conectividad.

El primer eje temático reunirá a la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla García; la directora gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez Gil; y la directora de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra, Romina Fernández Pena. Se abordará el liderazgo estratégico y la construcción de marcas de excelencia como herramienta de competitividad empresarial e institucional.

A continuación, el programa incluirá la presentación del Proyecto Bernabéu a cargo de la presidenta del consejo de administración de INASUS y Metaldeza, Olalla Cuiña, seguida de una entrevista con Natalia Barreiro, directora de la Refinería de REPSOL en A Coruña, sobre resiliencia industrial, autonomía energética y el reto de las materias primas.

Tras el café networking, la jornada retomará con la mesa de Innovación en Salud, que reunirá a la catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo, África González Fernández; la directora gerente del Hospital Ribera Povisa de Vigo, Ángela Guerra; y la miembro fundadora de la Asociación Cosmética Gallega, Begoña Peche.

La última mesa de la jornada, dedicada a la Inteligencia y Conectividad, contará con la participación de la presidenta de INEO y cofundadora de Ayco Internet, Lourdes Guerra Fornos, y la gerente del Clúster Ecommerce Galego, Beatriz Ventosinos.