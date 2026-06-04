Lalín (Pontevedra) acogerá el VIII Foro Empresarial de Empresarias Galicia con expertas de diversos sectores
La asociación reúne en su décimo aniversario a más de una decena de profesionales de primer nivel para debatir sobre los grandes retos del tejido empresarial gallego desde una perspectiva femenina
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Empresarias Galicia celebrará el próximo 10 de junio de 2026 la octava edición de su Foro Empresarial, el evento de referencia de la asociación y uno de los eventos más relevantes del panorama empresarial femenino en la comunidad.
Como informa la asociación en una nota de prensa, la jornada se desarrollará de 9:30 a 17:00 horas en el Pazo de Bendoiro de Lalín (Pontevedra) y reunirá a expertas de primer nivel nacional en cuatro mesas de debate sobre transformación digital, innovación en salud, gobernanza y reputación, y resiliencia industrial.
Esta edición coincide con el décimo aniversario de Empresarias Galicia, que nació con el propósito de visibilizar el talento femenino en el ámbito profesional y social gallego.
"El Foro Empresarial se ha consolidado como un espacio de diálogo real donde profesionales de distintos sectores comparten conocimiento, generan oportunidades y demuestran que el liderazgo femenino transforma la empresa y la sociedad", han destacado desde Empresarias Galicia.
Cuatro ejes temáticos
La jornada arrancará a las 10:00 horas con la bienvenida institucional y se articulará en torno a cuatro espacios de debate con expertas de referencia en sectores estratégicos para la economía gallega: gobernanza y reputación, resiliencia industrial, innovación en salud, e inteligencia y conectividad.
El primer eje temático reunirá a la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla García; la directora gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez Gil; y la directora de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra, Romina Fernández Pena. Se abordará el liderazgo estratégico y la construcción de marcas de excelencia como herramienta de competitividad empresarial e institucional.
A continuación, el programa incluirá la presentación del Proyecto Bernabéu a cargo de la presidenta del consejo de administración de INASUS y Metaldeza, Olalla Cuiña, seguida de una entrevista con Natalia Barreiro, directora de la Refinería de REPSOL en A Coruña, sobre resiliencia industrial, autonomía energética y el reto de las materias primas.
Tras el café networking, la jornada retomará con la mesa de Innovación en Salud, que reunirá a la catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo, África González Fernández; la directora gerente del Hospital Ribera Povisa de Vigo, Ángela Guerra; y la miembro fundadora de la Asociación Cosmética Gallega, Begoña Peche.
La última mesa de la jornada, dedicada a la Inteligencia y Conectividad, contará con la participación de la presidenta de INEO y cofundadora de Ayco Internet, Lourdes Guerra Fornos, y la gerente del Clúster Ecommerce Galego, Beatriz Ventosinos.