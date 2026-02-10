Ikea apuesta por Galicia: la viguesa Lorena Lourido, nueva directora financiera de la compañía

Ikea apuesta por Galicia. La compañía sueca ha anunciado el nombramiento de la viguesa Lorena Lourido como su nueva directora financiera (CFO) en España, tras una trayectoria de más de 20 años en la empresa.

Lourido sustituye a Fátima García de Viedma, quien emprende una nueva etapa dentro de la compañía a nivel global. De esta forma, la viguesa se une al comité de dirección de Ikea en España, en el que se mantiene una "proporción de total igualdad de género" y dentro del cual reportará directamente al consejero delegado en el país, Carl Aaby.

La empresa ha señalado que la nueva CFO asume el cargo tras una "larga trayectoria" dentro de Ikea, "reflejo de las posibilidades de promoción y movilidad internacional que ofrece a sus equipos". Así lo señala en un comunicado: "Con más de 20 años de experiencia en la compañía, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el mercado de Reino Unido e Irlanda".

Más de 20 años de trayectoria

Lourido aterrizó en Ikea en 2004 dentro del servicio de Atención al Cliente y durante siete años ocupó diferentes roles relacionados con la experiencia de cliente en el mercado de Reino Unido e Irlanda. Ya en 2011, fue designada directora adjunta de Ventas en Ikea Gateshead (Inglaterra).

Tras un año, asumió la dirección de la tienda de la ciudad británica de Warrington, puesto que desempeñó durante cuatro años hasta su nombramiento como directora de Ikea Food en el mercado. Después de esta primera incursión en la alta dirección, dio el salto dentro del Grupo Ingka en 2020 como máxima responsable global de Ikea Food.

Durante esta etapa, impulsó una nueva estrategia para garantizar que en todos los mercados Ikea los alimentos de origen vegetal tuvieran un precio igual o inferior al de las alternativas de origen animal, con el propósito de inspirar un cambio en los hábitos de alimentación, haciendo asequibles opciones más sostenibles.

"Su incorporación ahora como CFO en España supone no solo un cambio de área, sino también su primera etapa profesional dentro de Ikea en España y su regreso a la península tras construir una sólida carrera en el extranjero", ha destacado la marca, que ha añadido que Lourido cursó estudios de Económicas y Negocio en las universidades de Vigo y Santiago de Compostela.

"Llego a España con la ilusión de quien regresa a casa y con el orgullo de seguir construyendo dentro de Ikea junto con personas comprometidas por crear un mejor día a día en miles de hogares", ha reconocido la nueva CFO, quien asumirá oficialmente su nuevo rol en los próximos días y destaca por "un liderazgo basado en el trabajo en equipo"