El Círculo e Inycom alcanzan un acuerdo impulsan la transformación digital de las empresas gallegas

Firma del convenio entre el Círculo de Empresarios de Galicia e Inycom Círculo de Empresarios de Galicia

El Círculo de Empresarios de Galicia e Inycom (Grupo Nunsys) han sellado este martes un acuerdo de colaboración con el que pretenden reforzar la competitividad de las empresas. El objetivo es impulsar la transformación digital de estas compañías.

El convenio ha sido firmado este martes por la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, y la directora general de Grupo Nunsys, Beatriz Calvo. La patronal con sede en Vigo ha informado que el programa de acciones y servicios se hará llegar en las próximas semanas a los y las asociadas.

Esta alianza permitirá a los miembros del Círculo acceder a soluciones y obtener asesoramiento especializado en ámbitos clave como la Inteligencia Artificial, así como la digitalización de procesos o la transformación digital de las operaciones.

"Estas áreas están consideradas estratégicas para afrontar los retos actuales del entorno empresarial", afirma el Círculo en una nota de prensa, en la que destaca que el acuerdo refleja su "firme compromiso" con uno de sus objetivos fundacionales: mejorar la competitividad de sus asociados.

En este caso, la patronal establece la colaboración con el Grupo Nunsys, una compañía tecnológica con 25 años de presencia en Galicia y un equipo de más de 2.800 profesionales y expertos en distintas áreas de conocimiento.