El alcalde gallego que promociona cada negocio que abre en su municipio: "Tengo que estar con mis vecinos"

Cada una de las iniciativas comerciales que se pone en marcha en A Guarda recibe la visita y la promoción del regidor local, Roberto Carrero, que, este año, se ha propuesto arrimar el hombro a estos nuevos emprendedores aprovechando su influencia. También se acerca el primer edil guardés a aquellos negocios que cambian de gerencia.

La iniciativa surgió, a finales del pasado 2025, de la mano del departamento de Comercio: "Entendíamos que debíamos realizar alguna campaña para dar a conocer todas estas iniciativas a los guardeses y a los vecinos del resto de la comarca", explica Carrero a Treintayseis. "Nuestro objetivo es poner todas estas propuestas empresariales e industriales en el foco de atención", añade.

La publicidad del Concello, en este sentido, "ha tenido una acogida extraordinaria". Son 17 las nuevas iniciativas empresariales que han visto la luz en A Guarda en el transcurso de este 2026. Con todo, también visita el alcalde guardés aquellos negocios en los que hay un cambio de rumbo y gerencia.

"Yo los visito con el departamento de publicidad. Le anunciamos también a la prensa que vamos por si algún periodista quiere cubrirlo", remarca Roberto Carrero. "Allí mantenemos con ellos una conversación, nos cuentan qué productos ofrecen, sus novedades... Luego sacamos una nota de prensa con toda esta información, así como un pequeño currículum de la persona que regenta el negocio", añade.

Roberto Carrero visita negocios en A Guarda. Concello da Guarda.

Aumento de las ventas

Carrero cuenta que la experiencia está resultando muy positiva hasta el punto que, tras una de sus últimas visitas, un emprendedor logró aumentar sus ventas en un 60% tras un periodo de apenas dos semanas. "Están muy agradecidos", asegura el regidor. "Lo primero es estar al lado de las personas que inician una nueva actividad y mostrarles nuestro apoyo. Queremos poner en valor su trabajo y usar nuestros recursos publicitarios para darles visibilidad", añade.

Según Carrero, la situación actual del comercio en A Guarda no es sencilla debido a las grandes superficies comerciales y a Internet. "Con todo, la asociación de comerciantes lo está haciendo muy bien y su fuerte es la cercanía a los ciudadanos", insiste Carrero.

El alcalde guardés puntualiza que es el Concello el que propone las visitas y los emprendedores o gerentes los que aceptan, o no, su visita, abierta a todo el que quiera: "Nosotros nos ponemos en contacto con ellos y ellos deciden", remarca. "Nos parece que es una buena iniciativa y lo seguiremos haciendo. Las redes sociales del municipio pueden alcanzar una difusión mucho mayor que la de un comercio que acaba de abrir", concluye.