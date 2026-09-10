Una copa 'de emprendedores para emprendedores': La Impact Social Cup llega a Vigo

El Círculo de Empresarios acogió esta tarde la presentación de la tercera edición de la copa de emprendimiento con impacto positivo. La Impact Social Cup, definida por sus impulsores como "una copa de emprendedores para otros emprendedores", arranca su tercera edición tras quedarse, en la pasada, en San Xoán de Río junto a "Aldealista".

Con un gran éxito de asistencia, Carmen Pino y Tomás Garnelo, ideólogos de esta iniciativa que pretende tener un recorrido mundial; desgranaron las novedades y la dinámica de esta nueva entrega que comenzará a disputarse en octubre y que, tras varias eliminatorias, se prolongará hasta mayo -la gran final se disputará el día 7 de ese mes en Madrid-.

Asistentes al evento de esta tarde, en su amplia mayoría emprendedores, se interesaron por todos los detalles de la competición, que se jugará en "escuderías" para poder optar a premios monetarios -hay 40.000 euros en juego-, pero también de impacto -documentales para contar al mundo iniciativas emprendedoras y campañas de medios-.

Impact Social Cup en Vigo. P.P.F.

Tras la selección de 64 finalistas, la decisión sobre el destino de la Impact Social Cup recaerá en un jurado integrado por Raúl Sánchez, María Ángeles León, Antonio Espinosa de Los Monteros, Marta González Moro y Borja Adanero.

Experiencias emprendedoras

En la cita de esta tarde también se celebraron dos mesas redondas. Una de ellas llevó por título "Emprendedores gallegos: Lo que nadie te cuenta al emprender".

Águeda Ubeira (La Vanetta), y Fran Boira (Kreios Space) lideraron una conversación sobre experiencias, aprendizajes y realidad emprendedora.

Impact Social Cup en Vigo. P.P.F.

A continuación fue el turno de un intercambio de experiencias empresariales que se bautizó con el título "¿Qué necesita Galicia para emprender más y mejor? Marta Mariño (Xunta de Galicia), Pablo Grandío (Treintayseis · EL ESPAÑOL) y Lalo García (The Way Startup Summit) fueron los encargados de responder a esta pregunta.