Arranca The Way Startup Summit en Vigo: toda la programación del evento referente del emprendimiento

The Way Startup Summit volverá al Palacio de la Oliva de Vigo los días 6, 7 y 8 de mayo, reuniendo a 50 iniciativas empresariales, 200 inversores nacionales e internacionales y alrededor de 1.500 asistentes.

Empresas emergentes basadas en nuevas tecnologías e inteligencia artificial tomarán la ciudad como punto de encuentro para compartir experiencias, conectar con inversores y definir estrategias que marcarán el futuro económico. Vigo se convertirá así en epicentro del ecosistema emprendedor del noroeste peninsular durante tres jornadas centradas en la innovación, la inversión y el crecimiento empresarial.

Como antesala al congreso, The Way Startup Summit dio este miércoles el pistoletazo de salida a su edición 2026 con la celebración del tradicional Investors Tour, una jornada exclusiva dirigida a más de 40 inversores nacionales e internacionales que este año se desarrolló en la provincia de Ourense. Bajo el lema Innovando en el Camino, la iniciativa contó con la colaboración de TrenLab de Renfe y propuso un formato diferencial en el que inversión, emprendimiento, movilidad sostenible y territorio se integraron en una misma experiencia.

Durante la mañana, los participantes recorrieron un tramo del Camino de Santiago entre Rubiás y Armeá, combinando networking, presentaciones tipo pitch y encuentros con proyectos emprendedores de alto potencial. La jornada incluyó además la visita a empresas tractoras gallegas del sector de la movilidad, mostrando casos de éxito vinculados al territorio. En el recorrido participaron también la directora de Innovación de Renfe, Pilar Gorriz, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia, Marta Mariño, reforzando el carácter institucional del encuentro.

"Queríamos que el Investors Tour de este año fuese mucho más que una jornada previa al congreso. Ourense nos ofrece el escenario perfecto para mostrar que en Galicia la innovación también nace del territorio, del talento y de su capacidad para generar oportunidades", señaló Lalo García, director de The Way Startup Summit.

Tras esta jornada inaugural, Vigo tomará el relevo con las dos jornadas principales del congreso, consolidando a Galicia como punto de encuentro clave para el ecosistema emprendedor. El evento reunirá a startups, fondos de inversión, business angels y grandes corporaciones en un foro centrado en inversión, inteligencia artificial, innovación y tendencias sectoriales.

Programación completa del evento

Miércoles 6 de mayo

Investors Tour

21:00 horas: Cena de inversores

Jueves 7 de mayo

Sala Innovación By ZFV

09:00 horas – Acreditaciones y bienvenida

09:30–10:00 horas – Inauguración institucional

10:30 horas – El futuro de la salud. Con Felipe Iglesias (Petri9, Eva Póveda (SERGAS), Luis Barros (Cluster da Saúde), Belén Queiruga (GSK) y Tomás Cardenal (Kiur).

11:15 horas – El futuro de la alimentación. Con Jordi Mur (AECOC PIA), José Antonio Rísquez (COVAP), Pedro Arenas (CEAMSA), Carmen Lendoiro (PASCUAL INNOVENTURES), Carmen González (LANZAL) y Enrique Dupuy (Hijos de Rivera S.L.).

12:00 horas – El futuro de la logística e infraestructuras. Con Javier González (Letsinnovate), Rubén Marín (Puerto de Vigo), Eduardo Aldao (Ferrovial / Powernet), Víctor Ferrando (FACSA) y Clara López (ACCIONA).

12:45 horas – El futuro de la banca: infraestructura crypto. Con José Antonio Suárez (ABANCA), Alberto Martín (Depasify), Jorge Soriano (Cryptan) y Gabriel Ayala (Bit2Me).

13:30 horas – El futuro de la movilidad. Con Heiko Unzau (HTA), Daniel Martín (Stellantis), Andrés Gómez (TrenLab – Renfe) y Patricia Díaz (Welgood).

16:00 horas – El futuro de la energía. Con Patricia Fernández (Zabala), Fran Lodeiro (Fuse Energy), Oriol Vila (Holaluz), Tatiana López (Hysun) y Anxo Feióo (EcoMT).

16:45 horas – El futuro de la defensa. Con David Regades (Zona Franca de Vigo), Justo Sierra (UROVESA), Adrián Senar (Kreios) y Cristina Abad (Navantia).

17:30 horas – El futuro del textil. Con Diego Piñeiro (Selmark), Adolfo Aranda Vasserot (The Post Fiber), Milton Cabral (Digi4Fashion – CITEVE), Javier Guerra (COINTEGA) y Marcelo Toural (Krack).

18:15 horas – El futuro del deporte: la ciencia de datos para la mejora del rendimiento. Con Diego Piñeiro (Selmark), Juan Sanromán (Clínica Gaias), Álex Andújar (RC Celta de Vigo) y Ángel Costas (Club Metropolitan).

21:00 horas – Investors & VIPs Dinner

Sala Inversión by Xunta de Galicia

09:00 horas - Acreditaciones y bienvenida

10:00 horas- Side event: Endeavor. Acceso únicamente bajo invitación

12:30 horas - Cómo involucrar a los CEO de la industria en la inversión en startups. Caso ALO con Alberto Cochón (ALO, ex-CEO), Rafael Pérez (Selmark), Rafa Marzán (fundador Perfumerías Arenal) y Daniel Vázquez (CEO Auren Consultores). Modera: Lalo García (HubIN)

12:50 horas - Semente Capital, su primer año. Con Emilio Froján, María Souto, Gustavo Gómez, Fernando Orejón y Pedro Ojea

13:00 horas - Financiar los ppt, inversión en pre-seed. Con Sergio Martínez (Zebra Ventures), José Antonio (StartmeUp), Roger Blanch (BStartup Banc Sabadell)y Pedro Ojea (Semente Capital). Modera: Gabriel Iglesias

13:45 horas - Venture studio: modelos y evolución en Galicia. Con Jorge González (Netaccede) y Luis Taboada (Tales Venture)

16:00 horas - Youth VC – el auge del deep tech: inversiones en infraestructura y aplicaciones verticales de la IA. Con Olimpia Carabel (Faraday), Alfredo Iglesias (HWK) y César Traseira (KFund). Modera: Gabriel Iglesias

16:30 horas - Vertical Wolaria. Presenta: María Armendia

17:00–19:30 horas - SeedRocket: venture of the road.

Sala emprendimiento by Enisa

09:00 horas - Acreditaciones y bienvenida

09:30 horas - Inauguración institucional. Con José González Vázquez (conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración), David Regades (delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo), Carolina Rodríguez (consejera delegada de ENISA), Alberto Gago (director general de AESIA), Eduardo Aldao (director de Innovación de Abanca) y Lalo García (The Way Startup Summit).

10:00 horas - Casos de éxito. Entrevistas a emprendedores. Con Gonzalo Camiña (Opseeker / Beway), Maruxa Quiroga (Tastelab), Pablo Gómez (Yowup), José Iglesias (Hawkings) y Bernal Moreda (Metaguardians).

12:00 horas - Disrupción e integración de la IA: cómo aplicar la inteligencia artificial a tu negocio. Con Diego Rama (Amazon Web Services), Pablo López (Hacce) y Eva Vázquez (AESIA). Modera: Noelia Amoedo (Nodeom).

12:40 horas - Regulación e innovación: cómo proteger tu empresa en la era de la inteligencia artificial. Con Ester Domínguez (EDM Legal).

13:00 horas - Construyendo una compañía AI first: el caso Elev8. Con Adrián Airá (Elev8).

13:20 horas - Los 7 errores que están frenando el crecimiento de tu startup. Con Ángela Cal Arca (Talenom).

13:40 horas - Dinámicas de ronda de inversión. Con Antón Vieito (Avlaw).

14:00 horas - El caso de GCO: cómo una startup puede trabajar con un gran corporate. Con Laura Lorenzo (Grupo Catalana Occidente).

16:00 horas . Botamos as nasas. Con Miguel Silva (Constela, AllRead Machine), Maruxa Álvarez (Área de Emprendemento, UVigo) y Xandre Bastos (SPARC e Startup Galicia).

16:45 horas - Como construír unha comunidade riquiña de emprendedores. 10 anos de Startup Galicia. Con David Iglesias (Train2Go), Miguel Varela (Teimas) y José Iglesias (Hawkings). Modera: Rebeca Calvo (Startup Galicia y Mentiness)

17:30 horas - Gradiant: tecnología busca emprendedor. Con Fernando Jiménez (director general de Gradiant).

18:15 horas - Financiación pública autonómica con Ana Vázquez (Prox Consultores). Financiación pública estatal con Chema Pina (Aptki).

19:00 horas - I+D como oportunidad de internacionalización: la llave de acceso a Oriente Medio. Con Javier Pereiro (FEUGA) y Pablo Fernández (MERASYS).

Viernes 8 de mayo

Sala Innovación By ZFV

10:00–10:45 horas - La Corporación. Con Jesús García (EY) y Andrés Tallos (Endeavor).

10:45–11:30 horas - El innovador. Con Enrique Topolanski (CIE ORT).

11:30–12:15 horas - El emprendedor. Con Frankie y Paula (Confirmsign).

12:15–12:45 horas - La ronda. Con José Ramón Iglesias (Uberall).

12:45–13:15 horas - El inversor. Con Pedro Tortosa (Crowdstrike).

13:15–14:00 horas - El exit. Con Daniel Ramos (Sngular)

14:00 horas - Premios The Way (Sala emprendimiento)

Cierre institucional

Sala Inversión by Xunta de Galicia

09:30–10:00 horas - BF Sport: Demo Day incubación. Startups pitch – incubación Sportech.

10:00 horas - Venture capital: el renacimiento de la eficiencia, "de crecimiento a toda costa a crecimiento rentable". Con Carlos Blanco (Encomenda), Jaime Gil (Dozen) y Yolanda Falcón (XesGalicia). Modera: Gabriel Iglesias.

10:30 horas - Vertical movilidad. Presenta: Rosa Monteagudo (CEAGA). Startups pitch.

11:00 horas - Vertical sostenibilidad, impacto y economía circular. Startups pitch.

11:30 horas - Vertical Impulsa Startups. Presenta: Alberto Hervás (Cámara de Comercio de España). Startups pitch.

12:00 horas - En busca de la liquidez: el laberinto del exit (M&A, salidas a bolsa y mercado secundario). Con Eduardo Serantes (BMEx Growth), Patricia González (Abanca) y Edgar Couto (Bewater Fund). Modera: Gabriel Iglesias.

12:30 horas - Vertical Sportech. Presenta: Sofía Toro (Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar). Startups pitch.

13:00 horas - Vertical salud. Startups pitch.

14:00 horas - Premios The Way (Sala Emprendemento).

Sala emprendimiento by Enisa