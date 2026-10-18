SML, 26 años de moda y cercanía en Vigo: "Sabemos qué ropa tienen nuestras clientas en sus armarios"

Cada vez cuesta más encontrarlas en Vigo, pero las hay: tiendas de moda de proximidad en las que las trabajadoras asesoran, acompañan y aconsejan durante el proceso de venta. En SML incluso saben lo que las clientas tienen en sus armarios: "Alguna vez perdemos alguna venta porque le recordamos a la clienta que ya tiene una prenda muy parecida", cuenta Marta, una de las gerentes.

La competencia siempre pisa los talones y la sangría en el comercio de proximidad que, además, se empieza a notar especialmente en Sanjurjo Badía, no invita al optimismo. Quizá por ello, en SML son muy de celebrar sus aniversarios como pequeñas hazañas superadas. La marca nació como tal hace 26 años, y la tienda de la urbe olívica está a punto de llegar al cuarto de siglo. "Todos los años, en septiembre, celebramos el aniversario de la fundación", cuenta Marta. "Durante un tiempo ponemos un porcentaje de descuento igual al número que cumplimos. Va a llegar un momento en el que no podamos hacerlo", bromea la gerente.

SML nació y sigue siendo una tienda multimarca para hombres y para mujeres. Only, Jack and Jones o Vero Moda están entre sus estantes y perchas. "Fuimos de las primeras en trabajar con estas firmas en la ciudad", subraya Marta. "Somos un comercio de proximidad y local. Tenemos venta por Internet, pero no nos funciona en exceso. Quizá un poco más las redes sociales", añade.

Precisamente, Instagram es otro de los cauces que aprovechan en esta tienda viguesa para trabajar esa proximidad. Ahí comparten modelos, asesoran y responden dudas. "Ya te digo que lo que es la venta online no nos funciona en exceso porque al final nuestras marcas tienen también su presencia propia en la red y tampoco podemos competir con esos envíos", explica la gerente de SML. "Nosotros nos ceñimos más a acercar esas mismas prendas a la gente del barrio. Te diré que una de nuestras trabajadoras es del propio barrio de toda la vida y conoce a todo el mundo. La otra, también lleva desde el principio de todo. Nosotros conocemos a los clientes por el nombre", añade.

Tienda SML en Vigo. Cedida

"Hay gente a la que no le gusta probarse la ropa, pero se fía de nosotras"

Las crisis, la pandemia y la venta por Internet no se lo han puesto sencillo a SML para seguir soplando las velas de su aniversario. Sin embargo, Sanjurjo Badía sigue respondiendo: "Es un barrio obrero, de gente normal. Las crisis nos afectaron a todos y se notó. Pero poco a poco y gracias a nuestros clientes de siempre fuimos sacando la cabecita", recuerda Marta. "A nuestra tienda viene la mujer a comprar para el marido porque él no viene o el marido a comprar a su mujer porque sabe que nosotras podemos decirle hasta qué talla lleva o qué es lo que le va a gustar", añade.

El perfil de clienta de SML va de los 30 a los 50 años. Se trata de compradoras que siguen disfrutando del proceso de compra en vivo, de probarse una prenda y conocerla en primera persona. "Incluso hay gente a la que no le gusta probar, pero se fía de nosotras", cuenta Marta. "Hay quien tira mucho del comercio online, pero aquí defendemos que en la tienda todo es más cómodo, te pruebas la ropa y sabes cómo te queda. El comercio por Internet tiene esas trabas de recoger, devolver en un punto en concreto o que no te guste, cuando te llega, lo que te has comprado", remarca.

Trabajadoras de la tienda SML en Vigo, Redondela y Ponteareas. Cedidas

Esta tienda abre todos los días, de lunes a sábado, en horario de mañana y también de tarde. "Seguimos peleando por abrir, que haya ambiente, y que se venda, pero entiendo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar y a conciliar", cuenta la gerente. "Trabajamos mucho y ajustamos mucho los costes para poder sobrevivir. También somos un poco polivalentes en el comercio local, siempre digo que hay que valer un poco para todo: para ordenar, atender, y colocar la mercancía", anota.

Pero Marta cree que lo verdaderamente importante es ser honestos con la clientela y darle libertad: "Igual un día no compran, pero otro sí. Pensamos que no hay que estar encima de nadie, hay que dar libertad al comprador", señala. "La sinceridad es importantísima si no el cliente no vuelve. El perfil que viene a nuestra tienda es un perfil al que le gusta que le aconsejen y si va a una gran superficie nadie le echa una mano", añade.

Nadie tiene la tecla para revertir la tendencia que sigue el comercio de proximidad en una comparación con las ventas por Internet pero, sin duda, en Marta y Fernando Rivas, responsables de las tres tiendas; y en su equipo conformado por Mónica, Beatriz González, Beatriz Lamas, Eva Justo y Ángela, reciente incorporación, sigue viva la esperanza de continuar haciendo barrio gracias al trato de tú a tú.