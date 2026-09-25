Un supermercado de Vigo repite como el más barato de España

El supermercado más barato de España vuelve a estar en Vigo. El hipermercado Alcampo de Coia comparte este año la primera posición del estudio anual de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con el establecimiento de la misma cadena situado en el centro comercial Bonaire, en Aldaia, a las afueras de Valencia.

El establecimiento vigués repite así el resultado conseguido en 2025, cuando ya había sido señalado por la OCU, también junto al Alcampo de Bonaire, como el más económico de todos los analizados en España.

Un año antes, en 2024, Coia no ocupaba esa primera posición: el supermercado más barato del país era entonces el Alcampo de la avenida Diagonal de Barcelona. En aquel estudio, además, el segundo puesto correspondía a otro establecimiento de la cadena en Vigo, el de la avenida de Madrid.

La edición de 2026 del informe de la OCU ha recopilado 101.520 precios en 690 establecimientos de 189 ciudades y ha comparado una cesta formada por 244 productos de 80 categorías diferentes. Según sus cálculos, escoger el establecimiento más barato frente al más caro puede suponer un ahorro medio de 1.310 euros al año, alrededor del 20% de un gasto anual estimado de 6.602 euros.

El estudio llega además en un contexto en el que llenar la cesta continúa encareciéndose. Los precios han aumentado un 1,8% de media durante el último año, aunque la subida es mayor entre los productos frescos, con un 4,7%. El pescado destaca especialmente, con un incremento del 8,6%, seguido de la carne, con un 3,7%, y las frutas y verduras, con un 3,5%.

La OCU advierte de que, pese a la moderación de las últimas subidas, el encarecimiento acumulado de los alimentos en los últimos cinco años alcanza ya el 39,5% y considera que buena parte de los hogares todavía no ha recuperado el poder adquisitivo perdido.