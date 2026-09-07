Los altos precios de la vivienda hunden la capacidad adquisitiva de los vigueses

La dinamización del sector turístico y el buen hacer del Celta esconden una realidad más oscura en Vigo: la pérdida de poder adquisitivo de sus ciudadanos. La subida salarial no alcanza el incremento del precio de la vivienda, que lastra los bolsillos de los vigueses y las viguesas.

Como indica el último observatorio de la firma de laboralistas de Vigo Zeres Abogados, la ciudad olívica figura entre las ciudades en las que más se ha desacoplado la evolución salarial con la subida de los precios (IPC) y el encarecimiento de la vivienda. Esta situación afecta a toda la comunidad autónoma, ya que el tensionamiento del mercado inmobiliario en Galicia avanza mucho más rápido que los salarios.

En concreto, el precio medio de la vivienda ha crecido por encima del 30% en los últimos cinco años, mientras que las nóminas de sus principales convenios solo han crecido levemente por encima del 17%. Además, según el Instituto Galego de Estadística, la renta bruta disponible por habitante en Vigo está por encima de la media gallega, pero por debajo de Coruña, Santiago, Ourense o Pontevedra.

Según Zeres Abogados, la provincia de Pontevedra sufre salarios notablemente inferiores a la media española pero precios de vivienda al nivel de las grandes urbes. El peso de sectores con convenios más rígidos o precarizados (hostelería, servicios básicos, pequeña industria pesquera), unida a la presión del auge del turismo masivo y la gentrificación en Vigo afecta al poder adquisitivo.

Otro factor relevante es el absentismo laboral. Galicia, y en particular la provincia de Pontevedra, se sitúa entre una de las comunidades con peores datos. La elevada edad media y el peso de sectores con alta exigencia física, como la industria pesada y la automoción, favorecen peores cifras de absentismo laboral.

“El absentismo por problemas de salud mental es especialmente intenso en el sector industrial o el pesquero y no puede separarse de la progresiva pérdida de retorno de los salarios”, explica el CEO de la firma de laboralistas, Fabián Velero, apuntando a la ciudad de Vigo como ejemplo paradigmático.