El congreso Flúor regresa a Pontevedra: se celebrará los días 14 y 15 de mayo

El principal evento de marketing, comunicación y creatividad de Galicia celebrará su octava edición bajo el lema "El valor de elegir"

El congreso de marketing, comunicación y creatividad Flúor celebrará su octava edición los días 14 y 15 de mayo en Pontevedra bajo el lema "El valor de elegir".

Organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia con la colaboración de Creatividade Galega y Markea, el evento avanzará próximamente la programación de una cita que volverá a situar a Galicia como un gran eje creativo.

Esta nueva edición dará continuidad a una propuesta que volverá a mirar al presente del sector desde Galicia, reivindicando su capacidad para generar discurso, detectar oportunidades y proyectar creatividad con identidad propia.

Los contenidos y participantes de Flúor 2026 se darán a conocer próximamente.