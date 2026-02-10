Las negociaciones para el convenio del metal de Pontevedra vuelven a aplazarse por protestas sindicales

Las patronales del sector del metal (Asime, Atra e Instalectra) han convocado una nueva reunión de negociación del convenio colectivo del metal de la provincia de Pontevedra para el próximo miércoles, día 18 de febrero, después de cancelarse a última hora el encuentro que se iba a llevar a cabo este martes debido a que sindicatos convocaron una concentración a las puertas del hotel.

En un comunicado remitido a Europa Press, la parte empresarial ha manifestado su "profunda sorpresa y perplejidad" ante la reiteración de la conducta de los sindicatos, ya que la anterior reunión fue suspendida por la misma circunstancia.

"Una vez que desde la parte empresarial íbamos a acceder al lugar de negociación, nos hemos encontrado con manifestantes del convenio del comercio del metal, que es ajeno al convenio que íbamos a negociar este martes y que incumbe a esta parte empresarial. Es por ello que hacemos un llamamiento a la dirección de las tres centrales sindicales para que se coordinen internamente y que actúen de forma coherente y racional, ya que estimamos que esta forma de actuar dinamita el diálogo social", han apuntado desde las patronales.

Para los empresarios, dicha convocatoria de manifestación supone "una nueva falta de respeto" a las partes que integran la mesa negociadora del convenio colectivo del metal, "degradando seriamente el propio proceso de negociación colectiva y el papel de los participantes en esta negociación".

Pese a todo, han manifestado su "total disposición" para seguir negociando, pero con un "clima apropiado", por lo que convocará a los sindicatos a un encuentro el miércoles 18 a las 09.00 horas por videoconferencia.

Protesta

Por su parte, la CIG ha criticado que las patronales optasen de nuevo por suspender la reunión "para evitar una protesta del sector del comercio del metal".

"Al igual que el pasado viernes 30 de enero, la patronal del sector del metal pontevedrés decidió no asistir a la reunión que iba a producirse en el hotel Coia de Vigo a las 11:30 horas con la excusa de que a las puertas del establecimiento se estaba produciendo una protesta promovida por la CIG, CC.OO. y UGT para reclamar un convenio colectivo digno en el comercio del metal de la provincial", ha apuntado la CIG.

Este sindicato ha explicado que, pese a ser sectores distintos, la idea era aprovechar la presencia de representantes de Atra, presente en las dos mesas de negociación, para trasladarles sus reivindicaciones.

Por ello, se ha convocado una nueva movilización el próximo martes, 17 de febrero, delante de la empresa Recambios Ochoa, en Vilaboa (Pontevedra).