Erik Harley: "Abel Caballero podría protagonizar él solo una temporada de Megaconstrucciones"

"Visitar Galicia, para mí, es un lujazo: nunca hace buen tiempo pero la gente es maravillosa". Erik Harley, artista y experto en Estudios Urbanos con 280k seguidores en Instagram, reconoce que Galicia "tiene muy buenos ejemplos de Pormishuevismo". Este término, acuñado por él mismo, hace referencia a la "arquitectura especulativa y corrupta", englobada en un "catálogo nacional de obras" que van desde "balnearios ilegales, puentes viajeros, rascacielos de récord, milagros económicos, sueños de futuro y vanguardia de cartón piedra, cemento y ladrillos" hasta "alguna que otra rotonda".

Con esta premisa, el joven organizó hace unos días rutas guiadas a la Cidade da Cultura en las que explicaba la obra "como no se cuenta de forma institucional", ahondando en "todas las cosas que se podrían hacer con esos millones". Sus explicaciones, que colgaron rápidamente el cartel de sold out, incluyeron la corrupción que rodeó a la contrucción de una de las mayores obras modernas de Galicia, que años después sigue (casi) en desuso y muy mal conectada con Santiago, la ciudad más cercana al espacio.

Sin embargo, tras haber estado en Vigo también algunos días, reconoce que todo lo que ha estudiado sobre la ciudad antes y durante su visita le ha sorprendido (y no para bien). "He de decir que no era consciente de la figura de Abel Caballero hasta hace poco: lleva 17 años gobernando y se está ganando un puesto importante en el pódium de pormishuevistas", explica a Treintayseis.

"Difundid que aquí se come fatal y la gente es horrible y hace muy mal tiempo para que no pase como en el Levante"

Para el joven divulgador, Abel tiene "muy buen currículum como economista, pero se está quedando atrás para convertirse en apóstol de la Navidad". "Estamos en una crisis climática de aúpa y Abel es una persona mayor", dice en referencia a los detractores que tachan al alcalde de Vigo de "arboricida". "No quiero hacer comentarios edadistas ni los haré, pero Caballero está apostando por un modelo típico de los 90 para atraer turismo y generar una riqueza que luego no se reparte de forma igualitaria entre la población".

La apuesta de Abel Caballero por atraer turismo a toda costa es, para Harley, un error: "Debemos hacer un poco de trabajo de pedagogía para enseñar a estos gobernantes que no se puede vivir del turismo, porque pasará con Vigo lo mismo que con Canarias, que ya no vive del turismo sino que los turistas viven de Canarias. Actualmente, Galicia es un destino que se está convirtiendo en un refugio climático y es mejor difundir que aquí se come fatal y la gente es horrible y hace muy mal tiempo, para que no pase como en el Levante y la gente tenga que dejar de vivir en la ciudad en la que ha crecido".

El joven concluye que "lo de los árboles es lo de menos", bromeando con que "luego Abel pone Dinosetos y lo soluciona", pero reafirmándose en que el modelo de ciudad no es el más adecuado para crear un espacio en el que vivir. "Solo hay que ver Pontevedra, donde el 90% del casco urbano está peatonalizado y cuyo modelo tenía muchísimos detractores hace 25 años. Ahora esa misma gente pide más medidas humanizadoras, más vegetación y más poner a las personas en el centro para hacer calles en las que no haya vehículos: en las que los niños puedan jugar a la pelota, los mayores pasear y los jóvenes sentarnos en un banco a charlar sin tener que consumir en una terraza".

"El Halo pone a la ciudad en el mapa, pero no sé si es el mapa que queremos"

Erik Harley reconoce no conocer Vigo a fondo, por lo que no se ha atrevido a valorar qué falta en la ciudad, aunque sí insiste en que debería poner más a las personas en el centro. "El Halo es muy buen ejemplo de pormishuevismo: es una marcada de huevada importante que se presupuestó en 7 millones de euros y acabó costando 16. ¿Era necesario para la conectividad? Pues reconozco que salvar esos 50 metros era necesario, pero podría haberse puesto un ascensor más modesto, no uno que pone a la ciudad en el mapa... no sé si está en el mapa que queremos".

El joven divulgador cuenta que subió las escaleras de Puerta del Sol al Concello, muy útiles para la gente mayor y con movilidad más reducida. "Por un lado hay que invertir en rampas, ascensores y escaleras para ese momento en el que nos hacemos mayores, son infraestructuras que mejoran la ciudad, pero no es necesario aterrizar desde un ovni", ríe refiriéndose al Halo. "Además, llegas en tren a un centro comercial loquísimo que hace que parezca que estés en otra ciudad".

"Vigo es una ciudad maravillosa, pero me llama la atención lo mal conectado que está con otras ciudades gallegas y con Portugal"

Abel Caballero, además de proyectar todo un Vigo Vertical que ha dejado atónito a este visitante, puesto que "tiene un amplio catálogo de renders de obras que no pudo construir: ya como presidente del Puerto encargó a Jean Nouvel una remodelación que costaría 268 millones de euros y que no se construyó", en opinión de Harley afortunadamente. Menciona también el proyecto que quería transformar Beiramar en un gran centro de negocios "con piscina olímpica, pista de hielo e incluso un planetario: si Abel se lo propusiese, podría protagonizar él solo una temporada entera de Megaconstrucciones", concluye.

"Vigo es una ciudad maravillosa, por lo poco que pude ver, y, aunque no lo conozco tan bien para juzgar qué falta, me llama la atención lo mal conectado que está con otras ciudades gallegas y con Portugal", insiste. Para Harley, nos hemos "emborrachado del modelo americano" en el que el vehículo privado es el centro y, en el caso concreto de Galicia, "una buena conexión de transporte no contaminante podría crear un Eje Atlántico maravilloso de Galicia al norte de Portugal".