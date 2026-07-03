Vigo instalará una pantalla gigante en Castrelos para seguir el España-Portugal

El Concello de Vigo instalará una pantalla gigante en el auditorio de Castrelos para que los vigueses puedan seguir en directo a la Selección Española en su partido de octavos de final del Mundial.

El encuentro, en el que España se medirá a la selección de Portugal, se disputará el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas. "Vamos a hacer algo muy importante: vamos a poner un pantallón", anunció el alcalde, Abel Caballero, que animó a la ciudadanía a acudir a Castrelos para apoyar al combinado nacional.

"La Selección Española eliminó a Austria y ya estamos en octavos de final. Es una maravillosa ocasión para animar a la Selección y cada vez que Vigo la anima, ganamos", señaló el regidor.

Además, avanzó que la pantalla gigante permanecerá instalada para retransmitir los siguientes encuentros de España en caso de que continúe avanzando en el torneo. "Las eliminatorias las va a pasar", aseguró, por lo que los aficionados podrán seguir los próximos partidos desde Castrelos.