El Celta invoca su tradicional 'Xuntanza' para lograr la primera victoria este sábado

El Celta celebrará este sábado su tradicional Xuntanza en los alrededores de Abanca Balaídos, una jornada pensada para reunir al celtismo antes del partido ante el Racing de Santander y en el que buscará su primera victoria de la temporada en Liga.

La programación comenzará a las 12:00 horas con música en directo, gastronomía y actividades para todas las edades. La zona de restauración contará con más de diez puestos gestionados por peñas celtistas, que ofrecerán propuestas como churrasco, callos, pulpo, empanada o choripanes.

Los más pequeños dispondrán también de una zona específica con actividades como fútbol 3x3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio y futbolines, entre otras propuestas, en las que también participará Chiño. Además, la tienda oficial del estadio contará con un horario especial y permanecerá abierta de 11:00 a 22:00 horas.

La música será otro de los grandes atractivos de la jornada, con las actuaciones de Lamatumbá, Dirty Suc, Keltoi! y Varacuncas.

𝗫𝗨𝗡𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔 de inicio de tempada 🎉



🔹 Keltoi!

🔹 Dirty Suc

🔹 Lamatumbá

🔹 Varacuncas



🕛 Desde as 12:00

🎶 Música en directo

🍴 Zona gastro

🧩 Animación infantil

🤩 Tours Especiais

⚽ #CeltaRacing



XUNTOS para acadar a vitoria 🔥 pic.twitter.com/M9K5swOdQ7 — Celta (@RCCelta) September 14, 2026

La celebración servirá como previa al encuentro liguero que disputarán Celta y Racing de Santander a partir de las 18:30 horas en Balaídos.