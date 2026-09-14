El Celta invoca su tradicional 'Xuntanza' para lograr la primera victoria este sábado
Los alrededores de Balaídos acogerán desde las 12:00 horas música en directo, gastronomía y actividades para todas las edades antes del encuentro de las 18:30 horas
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El Celta celebrará este sábado su tradicional Xuntanza en los alrededores de Abanca Balaídos, una jornada pensada para reunir al celtismo antes del partido ante el Racing de Santander y en el que buscará su primera victoria de la temporada en Liga.
La programación comenzará a las 12:00 horas con música en directo, gastronomía y actividades para todas las edades. La zona de restauración contará con más de diez puestos gestionados por peñas celtistas, que ofrecerán propuestas como churrasco, callos, pulpo, empanada o choripanes.
Los más pequeños dispondrán también de una zona específica con actividades como fútbol 3x3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio y futbolines, entre otras propuestas, en las que también participará Chiño. Además, la tienda oficial del estadio contará con un horario especial y permanecerá abierta de 11:00 a 22:00 horas.
La música será otro de los grandes atractivos de la jornada, con las actuaciones de Lamatumbá, Dirty Suc, Keltoi! y Varacuncas.
𝗫𝗨𝗡𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔 de inicio de tempada 🎉— Celta (@RCCelta) September 14, 2026
🔹 Keltoi!
🔹 Dirty Suc
🔹 Lamatumbá
🔹 Varacuncas
🕛 Desde as 12:00
🎶 Música en directo
🍴 Zona gastro
🧩 Animación infantil
🤩 Tours Especiais
⚽ #CeltaRacing
XUNTOS para acadar a vitoria 🔥 pic.twitter.com/M9K5swOdQ7
La celebración servirá como previa al encuentro liguero que disputarán Celta y Racing de Santander a partir de las 18:30 horas en Balaídos.