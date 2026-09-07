El Celta salva los muebles en Getafe pero sigue sin conocer la victoria esta temporada

Starfelt, autor del tanto celeste, junto a Pablo Durán e Iago Aspas. Celta de Vigo

El Celta inició semana enfrentándose al Getafe a domicilio, un encuentro que comenzaba a las 19:00 horas de la tarde.

Con sed de cosechar una primera victoria tras dos derrotas y dos empates en este arranque de la temporada 2026/2027, los de Vigo lograban una de sus primeras aproximaciones en el minuto 8 del encuentro. En ese momento, Hugo González rondaba, sin éxito, la portería rival. En una contra, el Getafe afinaba la suya, frustrada por el incombustible Starfelt.

Sin embargo, poco tardarían en torcerse las cosas para los de Claudio Giráldez. Tras un error defensivo, el Getafe, por medio de una intervención del uruguayo Martín Satriano, ponía el contador a su favor pasado el minuto 20 del encuentro.

Con todo y pese a tener el marcador en contra, el Celta siguió fiel a su juego de mover el balón para buscar los huecos frente a la portería rival.

A la vuelta del medio tiempo, Starfelt sellaba su buen arranque con un tanto, en el minuto 57, que devolvía el oxígeno a los visitantes. Sería el spoiler del final de un encuentro en el que ambos equipos terminarían firmando las tablas.

Hecho destacado fue la expulsión, en el minuto 67 de Zaid, tras una entrada a Hugo González.

El Celta ha conseguido salvar los muebles, pero sigue sin conocer la victoria en este arranque liguero.