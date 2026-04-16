Las razones del Celta para creer en la remontada: del 4,01% a las grandes noches europeas

El Celta puede escribir este jueves a las 18:45 horas uno de esos capítulos de su historia que se recuerdan por generaciones. Tras perder 3-0 contra el Friburgo en el partido de ida de los cuartos de final de Europa League, el celtismo sueña con una memorable remontada para alcanzar las semifinales e igualar la gesta de 2017.

Balcones, buses o coches. Da igual el lugar, en cada rincón de Vigo hay una bandera celeste ondeando y soñando con la victoria. "Las grandes noches nacen precisamente cuando parecen imposibles", escribió este miércoles en Twitter la presidenta del club olívico, Marián Mouriño.

Los aficionados celestes creen. Y no faltan razones para ello: goleadas a grandes clubes europeos, la salvación del 4,01% o ser uno de los equipos que más remontadas ha registrado esta temporada son algunos de los argumentos a los que se agarran tanto aficionados como jugadores.

Las grandes noches europeas

Los más veteranos aún recuerdan las grandes noches europeas comandadas por Mostovoi, Karpin o Gustavo López sobre el césped de Balaídos. Las redes sociales se han llenado estos últimos días de imágenes de las grandes hazañas en Champions League y Europa League de aquel Celta.

Con Victor Fernández en el banquillo, los celtistas vivieron algunas de las goleadas más recordadas en la historia del club aquella temporada 1999/2000. Especialmente en Balaídos, que se convirtió en un estadio temido por grandes clubes europeos como el Benfica o la Juventus.

Aquella Copa de la UEFA, el Celta se enfrentó al Benfica un 25 de noviembre de 1999 en Vigo. Un penalti ejecutado por Karpin abrió la veda para los celestes que sentenciaron la tercera ronda de la competición con un contundente 7 a 0. Karpin, Makelele, Turdo, Juanfran y Mostovoi fueron los goleadores de la noche.

Pero el Celta del Zar también era un equipo de remontadas. Los celestes se enfrentaron el 9 de marzo de 2000 a la Juventus de Zidane, Del Piero y Van der Sar, entrenados por Carlo Ancelotti. En Turín, la derrota celeste por 1 a 0 puso en la cuerda floja a los celestes.

El portero holandés no tuvo entonces su día y Makelele logró el primer tanto olívico en el partido de vuelta en Balaídos. Un gol en propia puerta de Birindelli y dos golpeos de McCarthy colocaron el 4 a 0 en el marcador, permitiendo al equipo de Victor Fernández avanzar a cuartos de final. Perderían entonces contra el Barcelona.

El club ha recordado otras remontadas del equipo en competición europea. Un año antes, en la temporada 1998/99 el Celta perdió en Balaídos contra el Aston Villa por 0 a 1 y Mostovoi y compañía asaltaron el Villa Park con un contundente 1-3 para avanzar a la siguiente ronda.

Las salvaciones imposibles

El Olympique de la Pontaise, el Estrella Roja o, ya en 2017, el Shaktar Donetsk fueron otras víctimas de las remontadas celestes en Europa. Pero el Celta también destaca por lograr lo imposible en competición doméstica.

Ser celtista supone disfrutar de goles y celebraciones en noches europeas, pero también sufrir y encomendarse al 'Rei das Bateas' para evitar descender a Segunda División —o incluso a Segunda B—. De las remontadas al Alavés en 2009 y Villarreal en 2019 a la temporada del 4,01%, un Celta liderado por Iago Aspas ha renacido de sus cenizas.

El 6 de junio de 2009 está marcado en muchos corazones celestes, especialmente en el canterano y leyenda de Moaña. El Alavés vencía por 0 a 1 en Balaídos y el club olívico se jugaba la permanencia en Segunda División y su supervivencia. Dos goles de un chico del filial llamado Iago Aspas salvaron al Celta.

La primera temporada en Primera División en 2012 no fue sencilla. Paco Herrera, el artífice del ascenso, fue despedido en febrero de 2013 y las sensaciones no fueron positivas con Abel Resino en el banquillo.

El Celta era último a dos jornadas del final de La Liga y contaba con apenas un 4,01% posibilidades de permanencia. Aun así, malos resultados de los rivales y un gol de Natxo Insa consiguieron el milagro, que también supuso el descenso del Deportivo.

343 razones y un equipo acostumbrado a remontadas

"Eu creo no Celta", es el lema que muchos seguidores lucen en sus perfiles de redes sociales en apoyo al equipo. Aun así, por si faltaban argumentos para creer, el club ha recordado que el Celta ha ganado 343 partidos en Balaídos por tres goles o más.

343 motivos para crer.



343 partidos nos que gañamos por 3 ou máis goles en Balaídos.



EU CREO NO CELTA.



📊 @AfoutezaRCCelta pic.twitter.com/Vnq5mGF0Qg — Celta (@RCCelta) April 14, 2026

Incluso esta temporada, los de Giráldez han cosechado para victorias por más de tres tantos. El 4-1 contra el Valencia, el 3-0 contra el Rayo Vallecano y el 0-3 contra el Dinamo de Zagreb ayudan a creer en la remontada este jueves.

Además, Iago Aspas y compañía se han acostumbrado esta temporada a dar la vuelta a resultados adversos en el mismo partido. El Celta es uno de los equipos de La Liga con más remontadas cosechadas esta campaña. Osasuna, Valencia y Girona han sido las víctimas celestes este año.

El celtismo se moviliza

Parece que las palabras de Claudio Giráldez surtieron efecto en la afición celeste. Tras el "quien no crea, que no venga" del entrenador de O Porriño, los celtistas se han puesto manos a la obra para crear un ambiente inigualable en Balaídos e inmediaciones.

A las 17:00 horas, la Federación de Peñas Celtista ha convocado un recibimiento en la calle Pablo Iglesias. "O equipo te necesita, recíbeo o xoves ás 17:00 horas", señalaron en sus redes sociales.

El club ha pedido a los vigueses y a las viguesas que cuelguen la bandera del Celta en sus casas, así como que los seareiros que acudan a Balaídos vistan de celeste. Además, la fuerza del Kárnix acompañará a los jugadores cuando salten al césped a las 18:30 horas.