El Celta ficha a la gaviota Chiño como nueva mascota del equipo: Sello vigués 100%

Nada más vigués que una gaviota en Cíes o que el nombre "Chiño". El Celta añade uno más a su lista de aciertos. Y ya son infinitos.

Tras quedar en el olvido Celestino, la mascota que acompañó al Celta en su época más dorada, lo cierto es que poco o nada se había sabido de las intenciones del club olívico por recuperar este tipo de estandarte-animador.

Esto ha cambiado también en la era Marián Mouriño. En los últimos minutos el club vigués acaba de subir una imagen de lo que, a todas luces, parece la nueva mascota del equipo: Se llama Chiño y es una gaviota.

Dicen en Balaídos que, cuando las gaviotas sobrevuelan el estadio significa que se avecina una victoria. Seguro que con este nuevo fichaje las alegrías serán muchas en la casa del celtismo.

Habrá que esperar para conocer cuándo se presentará oficialmente al nuevo miembro de la familia celeste.