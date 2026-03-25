El Celta impulsa las experiencias del aficionado con una nueva tarjeta regalo digital

El Celta de Vigo continúa mejorando la experiencia de los aficionados, incorporando nuevas funcionalidades a través del Área Celtista con el objetivo de modernizar los servicios y adaptarlos a las necesidades actuales.

Entre las novedades destaca la mejora del sistema de cesión de abonos, que permite a los titulares convertir su carné en transferible para un partido concreto en caso de no poder asistir. Este servicio está disponible para abonados de prácticamente todas las gradas del estadio, con excepción de Marcador Baixo.

Otra de las medidas introducidas es la posibilidad de contratar un seguro de cancelación al adquirir entradas. Este servicio, demandado por parte de la afición, permite recuperar el importe en caso de no poder acudir al encuentro, siempre bajo las condiciones establecidas.

El club también avanza en la digitalización del acceso al estadio de Abanca Balaídos mediante la incorporación de entradas con tecnología NFC, que facilitan la entrada al recinto sin necesidad de códigos QR o documentos impresos, con el objetivo de agilizar los accesos.

Asimismo, el Celta ha lanzado una tarjeta regalo digital que puede utilizarse para adquirir entradas, experiencias oficiales o visitas al estadio, con una validez de un año. Esta iniciativa se complementa con la incorporación del club al catálogo de Wonderbox, lo que permitirá comercializar experiencias relacionadas con el equipo a través de este canal.

Con estas medidas, el club continúa desarrollando su estrategia centrada en mejorar la relación con los aficionados y modernizar los servicios ofrecidos en torno a los partidos y actividades vinculadas a la entidad.