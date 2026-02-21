Celta-Mallorca: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta recibe este domingo al Mallorca, antepenúltimo clasificado, tras la victoria en Grecia ante el PAOK y con el objetivo de romper la racha de 4 partidos de Liga sin lograr los 3 puntos.

A pesar de estos últimos resultados, los de Giráldez se mantienen en la séptima plaza, a un punto del sexto, el Espanyol, y tres por encima de Real Sociedad y Athletic de Bilbao, que han aprovechado para recortar distancias.

El último encuentro, precisamente ante el equipo barcelonés, fue un empate marcado por el tanto anulado por el VAR a Borja Iglesias. El pasado martes, el Comité Técnico de Árbitros consideró que la posición del delantero era correcta, al considerar que el despeje de El-Hilali fue voluntario.

Por su parte, el equipo entrenado por Jagoba Arrasate llega a Vigo con el objetivo de salir de los puestos de descenso, aunque no puntúa fuera de casa desde el pasado 19 de diciembre en el empate 1-1 ante el Valencia; además, el último partido que ha ganado lejos de su estadio ha sido ante el Sevilla en la jornada 9.

En la ida, Mallorca y Celta empataron 1-1. Marcó Rueda para los celestes y Morey igualó el marcador en el minuto 87.

El Celta-Mallorca perteneciente a la jornada 25 se disputa este domingo 22 de febrero a las 18:30 horas y se podrá ver a través de DAZN.