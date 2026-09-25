Presentación de las Jornadas Nacionales de Periodismo deportivo en Vigo. Concello de Vigo

El Estadio de Balaídos acogerá unas jornadas sobre periodismo y deporte con profesionales y mesas redondas

El Estadio Municipal de Balaídos acogerá los días 5 y 6 de octubre las Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte, impulsadas por Agaxorde -Asociación Galega de Xornalistas do Deporte-. La organización ha anunciado la presencia de los mejores profesionales del mundo del deporte.

La jornada se organizará en torno a varias mesas de debate y distintas temáticas. Se abordará el olimpismo gallego, la importancia para Vigo de un equipo como el Celta, la relación entre medios y deporte profesional, la presencia de mujeres en este ámbito y la prevención de la violencia en el deporte.

Sobre la presencia femenina en el periodismo deportivo, Antonio Estévez, de Agaxorde, hizo hincapié en la consolidación de su papel tanto en lo tocante a las pioneras, como a las nuevas periodistas.

Las mesas estarán moderadas por profesionales del periodismo, y contarán con representantes institucionales, deportistas y dirigentes deportivos.

Habrá también un homenaje a los olímpicos gallegos por medio de la entrega de galardones a los deportistas y a sus familiares.

Las jornadas fueron presentadas este viernes en el Concello de Vigo junto a Abel Caballero, alcalde olívico; Miguel Pampín, secretario de Agaxorde, Cristóbal Atienza, exsecretario; el concelleiro de Deportes, Manel Fernández y la delegada local de Turismo e Xuventude, María Lago.