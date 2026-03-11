¿Está preparada Vigo para ser sede del Mundial 2030?

Esta semana, la FIFA está en España para visitar las candidatas para ser sede del Mundial 2030 presentadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). De las 11 iniciales, Málaga rechazó esta condición por motivos económicos, por lo que serán 10 las que se analicen en este viaje.

En la recámara están Valencia y Vigo. Así lo reconocía el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en El Larguero de la Cadena SER. "Están a las puertas", indicaba, aunque de la conversación en el programa deportivo, el gallego esbozaba un claro apoyo a la ciudad del Turia y a su futuro estadio, mientras daba un tirón de orejas a Vigo y su alcalde por la "bronca" que se ha formado en torno a su posible elección.

Lo cierto es que ahora mismo, la FIFA no deja añadir más candidatas a sedes, aunque desde la RFEF reconocían ayer, durante las visitas técnicas, a través de su director de relaciones internacionales, Eduard Dervishaj, que el proceso de elección de sedes "está abierto".

Según desveló El Mundo en marzo del año pasado, la Federación habría manipulado las puntuaciones de las sedes del Mundial 2030 para dejar fuera a Vigo e incluir en su lugar a San Sebastián, una de las sedes que, según Louzán, presenta problemas por las quejas vecinales del entorno de Anoeta.

Desde que se conoció este hecho, que habría ocurrido en junio de 2024, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, inició una batalla mediática y política contra la Federación, personificada en su presidente, Rafael Louzán, y en la que incluyó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

¿Se cumplen los requisitos de FIFA?

La pregunta que surge, en caso de que finalmente Vigo se convierta en sede del Mundial, es si está preparada para acoger un evento de estas características, en base a los requisitos que exige la FIFA: desde un aforo mínimo en el estadio, hasta unas instalaciones deportivas determinadas, pasando por capacidad hotelera y sanitaria.

El caso del aforo ha sido el primero que se ha atacado desde el Gobierno municipal. Tras una larga travesía, el estadio municipal de Balaídos está a punto de rematar una remodelación que comenzó en 2015; se espera que la grada de Gol, último vestigio que quedaba en pie de la estructura, esté preparada en 2027.

En ese momento, Balaídos dispondrá de 30.000 localidades; pero la exigencia de la FIFA para los estadios donde se disputen partidos de la fase de grupos, los que acogería Vigo, es de 40.000 asientos. Por esto, desde hace meses el Concello ha comenzado a trabajar en una nueva ampliación que afectaría a Tribuna, con el retranqueo de la grada que permitiría ampliar el aforo en 13.000 espectadores, logrando un total de 43.000.

Si los plazos en los que confía el Concello se cumplen, el aforo de Balaídos tendría la luz verde de FIFA.

Conexiones y sanidad

En lo que se refiere a conexiones, se exigen también un aeropuerto y una estación de tren cercanas. Peinador y Vialia, a priori, colmarían las necesidades para los posibles desplazamientos; en el caso del aeródromo, el de Santiago de Compostela, a una hora en coche, podría funcionar para algunas conexiones.

Los requisitos de la Federación Internacional también pasan por el ámbito sanitario: las sedes deben de contar con suficientes medios e instalaciones, como centros médicos y hospitalarios de máxima capacidad. En este caso, Vigo dispone del Hospital Álvaro Cunqueiro, el más grande de Galicia.

Según la información oficial del Sergas, se trata de un hospital de alta complejidad con 922 camas. Inaugurado en 2015, está destinado a atender a un área sanitaria de alrededor de 600.000 personas, la mayor de la Comunidad Autónoma. Además, la red sanitaria del área suma el de Povisa, el hospital privado más grande de España, con más de 40.000 metros cuadrados y una capacidad de aproximadamente 573 camas instaladas.

Además, para ser sede se requieren un mínimo de 4 centros de entrenamiento o subsedes; en el caso de Vigo, y que aparecen en la lista oficial de la propia RFEF, son dos, GS360 Afouteza y A Madroa. En el primer caso, están proyectados varios terrenos de juego y un miniestadio; en el segundo, dispone de dos campos de césped natural y otros dos artificiales.

Capacidad hotelera

La capacidad hotelera es la pata más débil. Desde FIFA requieren 3 o 4 hoteles de 5 estrellas a una distancia menor de 40 kilómetros de la sede. La ciudad de Vigo tiene dos, el Gran Hotel Nagari y Pazo Los Escudos, y en ese radio no existen más de esta categoría. Para encontrar un tercero habría que desplazarse cerca de 60 kilómetros para encontrar el Eurostars Gran Hotel La Toja.

En lo que se refiere a hoteles de 4 estrellas, tanto la ciudad como la comarca y la provincia a la distancia exigida sí que se completaría esta parte del requisito destinado al alojamiento.