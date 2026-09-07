Turno para estudiar idiomas en Vigo: 6.000 estudiantes empezaron en la Escuela Oficial

Inicio del curso en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo. Xunta de Galicia

La Escuela Oficial de Idiomas de Vigo recuperó este lunes su actividad con 6.000 alumnos matriculados en 300 unidades y 103 profesores.

Todos ellos se reparten, actualmente, entre la avenida Martínez Garrido, y otras seis secciones ubicadas en Cangas, Coia, Nigrán, Ponteareas, Redondela y Tui.

En sus aulas se imparten clases de alemán, chino, español para extranjeros, gallego, francés, inglés, italiano, portugués y japonés.

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó este lunes las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), gestionada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la ciudad, durante el periodo de matriculación del alumnado.

Durante la visita, en la que aprovechó para recorrer las instalaciones del centro dependiente de la Consellería de Cultura, Educación, Universidades y FP, Ana Ortiz pudo constatar la alta demanda de los cursos, así como el correcto funcionamiento de la actividad docente a través de las clases online y de instalaciones como la biblioteca o el nuevo estudio de radio.