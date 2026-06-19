El alumnado sénior de la UVigo llenará de ciencia cafeterías de Vigo, Ourense y Pontevedra

La ciencia impregnará cafeterías de Vigo, Pontevedra y Ourense durante las dos últimas semanas de junio. Alumnado sénior de la UVigo se convierten en embajadores de conocimiento gracias a un nuevo ciclo de charlas divulgativas impulsado por la Unidade de Cultura Científica e da Innovación (UCC+i) de la institución académica.

La iniciativa forma parte del plan anual Ciencia de Ida e Volta y cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. El objetivo es trasladar el conocimiento más allá de las aulas para llevarlo a locales de encuentros de Vigo, Pontevedra y Ourense.

De esta forma, se pondrá en valor la experiencia, los conocimientos y las inquietudes del alumnado, que tras décadas de trayectoria profesional y personal, continúa aprendiendo y compartiendo saberes. Los participantes asumirán el papel de divulgadores en un formato próximo y accesible, acompañados por personal investigador de la UVigo.

Punto de salida en Pontevedra

El ciclo ha arrancado este jueves 18 a las 18:00 horas en la cafetería La Gramola de Pontevedra. En esta sesión, la estudiante del PUM Coque Fariña ha sido la gran protagonista. Cocinera, divulgadora gastronómica y creadora de contenido, ha desarrollado una intensa actividad vinculada a la comida, con la promoción de la cultura culinaria y los productos gallegos.

La segunda cita tendrá lugar en Vigo este 19 de junio a las 18:00 horas, en el Vitruvia Café. El embajador será Mauro González Bao, estudiante del PUM y aprendiz permanente apasionado de la artesanía. Dará una charla titulada 'O milagre da miña zanfona'.

La programación se completará con una tercera actividad en Ourense, el jueves 25 a las 18:00 horas en el Café & Pop Torgal, a cargo del embajador Celso Sánchez. El ciclo culminará el día 26 de junio en el edificio Redeiras de Vigo con un acto que servirá como reconocimiento a la labor divulgativa desarrollada las semanas previas por los embajadores y sus mentores.

Con esta actividad, la UCC+i de la Universidade de Vigo cierra su plan especial por el quinto aniversario de Ciencia de Ida y Vuelta (2025-2026). Esta edición dará paso a un nuevo plan de actividades, que la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UVigo anunciará a lo largo de los próximos meses.