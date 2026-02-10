Éxito laboral en la UVigo: un estudio revela que el 91,9 % de sus titulados encuentra empleo

Un estudio impulsado desde el Observatorio de Personas Tituladas de la Universidad de Vigo desvela una tasa de ocupación del 91,9 % entre las personas tituladas desde 1990 y hasta 2024. Asimismo, la tasa de temporalidad es menor a la de la media gallega y española, y más de la mitad superan los 2.000 euros netos al mes de ingresos.

Así se refleja en ese estudio, que ha sido presentado este martes en un acto con presencia del rector de la institución, Manuel Reigosa; el director del Observatorio, Luis Espada; el analista de datos Víctor Manuel Martínez Cacharrón; y el presidente del Consello Social de la UVigo, Ernesto Pedrosa.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha elaborado a partir de una muestra de 3.149 personas, representativa de las más de 119.000 personas tituladas en las 35 promociones de la UVigo desde su nacimiento, en 1990. De la muestra, más del 78 % de los entrevistados residen en Galicia y el 46 % son titulados de la rama jurídico-social, seguidas por el 26,3 % de la rama tecnológica, 10,9 % de la rama científica, 10,3 % de la rama de artes y humanidades y un 6% de ciencias de la salud.

El estudio sitúa la tasa de ocupación laboral en el 91,9 % y el tiempo medio para encontrar empleo en 9,6 meses. Asimismo, refleja una tasa de emprendimiento del 7,5 %, una tasa de salarización del 92,5 %, y una tasa de temporalidad del 14,8 %.

Más de la mitad de los titulados trabajan en el sector privado y, por actividad, el sector económico mayoritario es la enseñanza, seguida por los servicios en la administración pública, sanidad, investigación, servicios sociales, automoción y telecomunicaciones.

Los ingresos netos mensuales medios son de 2.388,34 euros, aunque ahí es muy evidente la brecha de género, con unos ingresos medios de 2.768,6 euros en el caso de los hombres, y de 2.073,43 euros en el caso de las mujeres. En todo caso, el 53,2 % de los titulados supera los 2.000 euros netos mensuales, y casi el 80 % desempeña funciones específicas de su titulación.