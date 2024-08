Seis cosas que quizás no sabías del barrio vigués de Teis

Teis es uno de los barrios más antiguos y extensos de la ciudad olívica. La parroquia costera, localizada en el extremo noreste de la ciudad, goza del privilegio de contar tanto con zonas de costa y playa, como con montes y amplias zonas verdes.

A lo largo de sus 5,80 kilómetros cuadrados, el barrio costero esconde más de una curiosidad que seguro, hasta el que lleva viviendo toda su vida en él, todavía no sabe. Desde los restos arqueológicos que datan de la época 'castrexa', hasta las historias de pescadores y marineros que han dejado su huella en sus calles, Teis es un lugar lleno de vida y cultura.

La historia de Teis

Astilleros en Teis Wikipedia

Las primeras referencias a la parroquia de Teis se remontan al año 1145, lo que subraya la antigüedad y la riqueza histórica de este barrio vigués. Su posición privilegiada en la costa, que ayudó a su crecimiento económico, hizo que durante el siglo XVI, sufriera las invasiones de los barcos del famoso corsario inglés Sir Francis Drake.

Paralelamente, en Teis comenzaron a establecerse explotaciones pesqueras. Y, este crecimiento se vio impulsado de manera significativa con la llegada, en los siglos posteriores, de industriales catalanes que se dedicaban a la salazón del pescado.

Ya en el siglo XIX, la zona conocida como el arenal de Guixar se convirtió en un epicentro industrial. Allí se establecieron varias fábricas conserveras que procesaban los productos del mar y pequeños astilleros que transformaron por completo la economía local.

Ayuntamiento independiente

Teis fue un ayuntamiento independiente entre 1821 y 1823 y otra vez entre 1935 y 1937. Año en el que quedó adscrito a la ciudad olívica, empezando a ser un barrio de la misma.

La primera vez que Teis se consolidó como un Concello independiente fue en 1921, al figurar en el Repartimiento General de ese mismo año los ayuntamientos de Vigo, Teis, Cabral, Lavadores, Bouzas y Valladares. Sin embargo, en 1923 quedó integrado dentro de la unidad administrativa de Vigo, hasta que en 1849 se separó de la misma y se integró en el Concello de Lavadores, alegando que la ciudad olívica entorpecía el crecimiento económico de la parroquia.

Gaceta de Madrid (13/12/1935) - Alcaldes de Teis (1936-1937) Wikipedia

Posteriormente, en 1935, Teis solicitó la independencia de Lavadores debido a la situación de abandono en la que se encontraba, ya que pese a ser la parroquia más rica económicamente, las inversiones por parte del Ayuntamiento eran excasas. El alcalde de Lavadores, que era vecino de Teis, dio el visto bueno a la separación, y la Diputación de Pontevedra concedió la independencia en octubre.

El 7 de enero de 1936 se constituyó la primera corporación con Manuel Martínez Ramos como alcalde y José Martínez Covelo primero teniente de alcalde. Esta corporación puso en marcha a construcción del mercado, la dotación de saneamiento y la creación de grupos escolares.

Sin embargo, en febrero de 1937 el Gobierno anuló el proceso de independencia porque la separación no había sido comunicada al Gobierno Civil.

Restos arqueológicos

El barrio de Teis cuenta con tres grandes zonas verdes que son un importante pulmón para la ciudad olívica, los montes de A Madroa y A Guía y el parque de A Riouxa. En estas zonas se han hallado restos del Neolítico y de la cultura 'castrexa', aunque se desconoce exactamente la datación de estos restos y su pertenencia exacta.

Precisamente, en el Monte de la Guía se acaban de terminan de excavar los restos de cuatro viviendas pertenecientes a la Edad de Hierro. Esta es una gran noticia para el barrio, ya que se trata de la primera confirmación expresa de la existencia de un asentamiento 'castrexo' en el Monte da Guía, ya que hasta el momento solo se tenían sospechas.

Un complejo militar en la Ría de Vigo

etea5

La ETEA situada al pie del Monte de la Guía es un lugar bien conocido por los habitantes del barrio, ya que destaca por ser una de las zonas de ocio al aire libre más importantes de Teis. A lo largo del paseo que recoge el complejo de la ETEA se pueden encontrar pequeñas playas, un parque infantil, merenderos y hasta una pista de patinaje y de skate.

Sin embargo, el espacio no siempre estuvo abierto al público y, hace no tanto tiempo, los vecinos del barrio no podían pasear tranquilamente por la zona. Y es que ETEA son las siglas de Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, y el espacio era utilizado como complejo militar desde 1916, cuando recibió el nombre de base naval de Ríos, hasta el año 2002 que se decretó el cierre de la escuela militar.

Bichita, la ciudad sin ley

Durante las décadas de los 80 y los 90, una de las áreas del extrarradio del barrio vigués, era conocida por ser una de las zonas más problemáticas de la ciudad, donde las drogas y la conflictividad eran algo habitual. Es por eso por lo que el área fue bautizada, y así es conocida hasta día de hoy, como Bichita. Se trata de la castellanización del famoso western "Wichita, ciudad infernal" ambientado en Kansas.

Dos sendas naturales

Dos sendas naturales recorren los montes de Teis, la Senda del Agua en su camino a Redondela y el Sendero GR-53. La Senda del Agua es un recorrido natural que sigue los caminos y accesos que formaban parte del canal encargado de transportar agua desde el embalse de Eiras, en Fornelos de Montes, hasta la ciudad de Vigo. Su tramo final, que atraviesa el municipio de Redondela, destaca por si impresionante belleza, con unas vistas fantásticas de la Ría de Vigo y del Puente de Rande.

Vistas desde la Senda del Agua Turismo de Vigo

Una opción más extensa es la Senda panorámica de Vigo GR-53, una ruta natural de que circunvala toda la ciudad por sus montes y cuyo sendero discurre a lo largo de 40 kilómetros, siendo la mayor ruta de senderismo de la ciudad. Cabe destacar que, dado su tamaño, se puede recorrer en tres fases de unas cinco horas cada una.

En Teis finaliza el último tramo de la Senda, el cual tiene va desde Puxeiros hasta A Madroa y tiene una longitud de 11 kilómetros. La fase comienza en el alto de Puxeiros, en el límite con el municipio de Mos, y atraviesa los parques forestales de Carballal y Vixiador.

Y, para aquellos que prefieran un paseo más "urbanita", siempre tienen la opción de la llamada 'Vía Verde', que conecta Vigo con Chapela, cruzando por Teis. La Vía Verde, inaugurada a finales de 2022, une ambas localidades por un ameno paseo de 4 kilómetros con unas impresionantes vistas a la Ría de Vigo.