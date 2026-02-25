La ciencia con nombre de mujer se reivindica en Vigo: "Soy científica, vivo aquí"

El museo Marco acogió este martes la presentación de la campaña del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS GS) "Soy científica, vivo aquí", que tiene el objetivo de dar a conocer que gran parte de la investigación que se desarrolla en la ciudad olívica está está liderada o desarrollada por mujeres.

El acto lo presentó la directora científica del IIS Galicia Sur, Eva Poveda, acompañada por la directora general de Promoción de la Igualdad de la Consellería de Política Social e Igualdad, María Quintiana Pérez; la concejala delegada de Igualdad y Comercio del Concello de Vigo, Ana Laura Iglesias, y la responsable de la Unidad de Cultura Científica e Innovación del IIS Galicia Sur, Leonor Parcero.

La campaña se desarrollará con la colocación de carteles con la imagen de científicas del IIS Galicia Sur que desarrollan su actividad en Vigo en mupis situados en diferentes puntos de la ciudad. De esta manera, poder dar a conocer la labor de investigación que se realiza en la ciudad y tratar de erradicar estereotipos e ideas preconcebidas, como que la investigación relevante sólo se hace en otros países y ciudades y que no existe un número importante de mujeres que la llevan a cabo.

"Todavía existe una percepción de la ciencia o de la investigación como algo abstracto, con un conocimiento de su día a día menor que el de otras profesiones, y en muchas ocasiones se da por hecho que la investigación de calidad se hace 'fuera', sin ser conscientes de que convivimos con científicos y científicas en nuestros barrios o al lado de nosotros. Esperamos que esta iniciativa contribuya a cambiar esta idea poniéndole cara a la investigación", destacó Parcero.

Una realidad que necesita "hacerse visible"

Por su parte, la directora científica del IIS Galicia Sur, Eva Poveda, hizo hincapié en el objetivo de esta acción: "'Soy científica, vivo aquí' nace de una realidad que necesita hacerse visible: la ciencia se hace en nuestras ciudades, en nuestros hospitales, en nuestras universidades y centros de investigación; y se hace, sobre todo, por personas".

Además, puso en valor el trabajo de la institución para "promover el talento investigador en igualdad" y destacó la labor del Observatorio de Igualdad para asegurar año tras año la paridad en los órganos rectores y en las estructuras de gobierno, así como en el liderazgo de los grupos de investigación.

Con motivo de la campaña, se han realizado carteles de 12 científicas del IIS Galicia Sur que representan todas las etapas de la carrera investigadora, que se colocarán por toda la ciudad en unos mupis cedidos por el Concello de Vigo, además de vídeos sobre las investigadoras que se publicarán en las redes sociales del IISGS y se facilitarán a los centros educativos como recurso didáctico.