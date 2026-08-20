El festival más friki de Galicia vuelve con cortometrajes y talleres para los más pequeños de casa

Los más pequeños de Vigo están de enhorabuena. El Galician Freaky Film Festival vuelve a reservarles un espacio con la sexta edición del Pequefreak, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Plaza Elíptica, en las sedes de Apo’strophe.arte y Cines Tamberlick.

Se trata de una iniciativa con la que la organización del festival más friki de Galicia ofrece dos días de cortometrajes, talleres y una proyección especial pensados para que los niños y niñas viguesas descubran el cine fantástico y freak.

La sección oficial reunirá 24 cortometrajes procedentes de 21 países, seleccionados para provocar risas, sorpresa y "algún que otro escalofrío". Las películas estarán divididas en dos categorías: una para todas las edades y otra para mayores de siete años.

Fuera de la sala de cine, regresará el taller de efectos especiales impartido por Ricardo Spencer, que tendrá lugar el sábado 19 y el domingo 20 por la mañana. Los participantes deberán ser mayores de siete años y aprenderán técnicas profesionales para crear heridas, trucos con látex y sangre.

El programa se completará con la proyección de 'Dentro del laberinto', la película de Jim Henson que este año celebra su 40 aniversario. El filme está protagonizado por David Bowie y Jennifer Connelly y con guion de Terry Jones, de Monty Python.

Jurado y entradas

Al terminal el festival se realizará la entrega de galardones: Premio Olimpo de los Pequefreaks y el Gran Premio Pequefreak. El jurado estará formado por tres niños o niñas de entre 9 y 11 años. Además, cuanto más se aplauda, más puntos recibe el cortometraje.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves para cada una de las sesiones en la web del Galician Freaky Film Festival. Quienes quieran vivir el Pequefreak al completo podrán optar por el abono VIPF (Very Important Pequefreak).